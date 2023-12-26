الاتحاد السكندرى يهزم فاركو 3 / 1 ويقتحم المربع الذهبى لدورى NILE

MENAFN - Youm7) نجح الاتحاد السكندرى في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم بالفوز على فاركو 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile .

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد في الدقيقة 14 ، وأضاف بواتينج الهدف الثانى في الدقيقة 22 ، وفى الشوط الثانى سجل سيف تيرى الهدف الأول لفاركو في الدقيقة 51 ، وفى الدقيقة 85 سجل الإتحاد هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور ، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة .

الشوط الأول





الإتحاد السكندرى إحكام قبضته على مجريات الشوط الأول منذ الدقيقة الأولى ونجحوا في إحراز الهدف الأول عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لعبد الغنى محمد يصوبها مباشرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول لزعيم الثغر .

بعدها لم يرتكن لاعبو الإتحاد للدفاع ولكنهم واصلوا هجومهم ومن إحدى الكرات يستلمها مابولولو هداف الفريق من على حدود منطقة الجزاء ويقوم بتسديدها على المرمى يخرجها أحد المدافعين لتصل إلى بواتينج لم يجد اى صعوبة في إيداعها المرمى .

بعدها حاول خالد جلال المدير الفني لفاركو إجراء بعض التغييرات سواء داخل الملعب او إشراك السودانى سيف تيرى من أجل زيادة الفاعلية الهجومية ، وبالفعل تغير الحال وأضاع لاعبوه عدة فرص ، وأحرز الفريق هدفا قام إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بإلغائه بعد اللجوء للفار .

الشوط الثانى

حاول فاركو تعديل النتيجة من الدقيقة الأولى للشوط الثانى ، وبالفعل نجح لاعبوه في إدراك الهدف الأول عن طريق سيف تيرى في الدقيقة 51 من انفراد كامل بالمهدى سليمان حارس الإتحاد ، بعدها ضغط الفريق البرتقالى من أجل إحراز هدف التعادل دون جدوى ، ونجح طارق العشرى المدير الفني لزعيم الثغر في الدفاع ببسالة بعد إجراء بعض التغييرات ، وفى الدقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات ينجح خالد الغندور في إحراز الهدف الثالث للاتحاد ليؤمن الثلاث نقاط .











