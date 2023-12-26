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مصر تفوز على الامارات 46/94 بافتتاح البطولة العربية للسلة .. صور

12/26/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) تغلب منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الاماراتى بنتيجة 94/46
بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة فى نسختها ال 25 التى تقام بمصر وتختتم 3 يناير المقبل.
وجاءت نتائج الفترات بتقدم فراعنة السلة على منتخب الإمارات كالتالى. 20/29.
و 30/ 48
و 37/72
وفى النهاية تغلب المنتخب
46/94
وشهد الدكتور أشرف صبحي افتتاح البطولة بحضور كل من مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،
و عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.

من المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره الكويتى غدا قى ثانى المباريات

الاحتياطي

جانب من اللقاء

جانب من المباراة

جانب من الهجوم

صورة جماعية

لاعب الامارات

لاعب منتخب مصر

محاولات من اللاعبين

محاولة تصدي

محاولة ثلاثية مصرية

محاولة ثلاثية

محاولة من لاعب الامارات

محاولة من منتخب امارات

محاولة

من المباراة

منافسة بين اللاعبين

منافسة قوية

منتخب الامارات في حالة هجوم

منتخب الامارات

هجمة اماراتية

هجمة لمصر

هجمة لمنتخب مصر

هجمة مصرية

هجمة








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