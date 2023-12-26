مصر تفوز على الامارات 46/94 بافتتاح البطولة العربية للسلة .. صور

(MENAFN
- Youm7) تغلب منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الاماراتى بنتيجة 94/46
بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة فى نسختها ال 25 التى تقام بمصر وتختتم 3 يناير المقبل.
وجاءت نتائج الفترات بتقدم فراعنة السلة على منتخب الإمارات كالتالى. 20/29.
و 30/ 48
و 37/72
وفى النهاية تغلب المنتخب
46/94
وشهد الدكتور أشرف صبحي افتتاح البطولة بحضور كل من مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،
و عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.
من المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره الكويتى غدا قى ثانى المباريات
الاحتياطي
جانب من اللقاء
جانب من المباراة
جانب من الهجوم
صورة جماعية
لاعب الامارات
لاعب منتخب مصر
محاولات من اللاعبين
محاولة تصدي
محاولة ثلاثية مصرية
محاولة ثلاثية
محاولة من لاعب الامارات
محاولة من منتخب امارات
محاولة
من المباراة
منافسة بين اللاعبين
منافسة قوية
منتخب الامارات في حالة هجوم
منتخب الامارات
هجمة اماراتية
هجمة لمصر
هجمة لمنتخب مصر
هجمة مصرية
هجمة
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