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(حقوق الإنسان العربية) تشيد بالتقرير السعودي الأول حول حقوق الإنسان

12/26/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري اليوم الثلاثاء بالتقرير السعودي الدوري الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المري مع رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتورة هلا التويجري في ختام أعمال الدورة ال(22) للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق).
وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في السعودية حقق تقدما كبيرا ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة لافتا إلى تجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه.
وأضاف إن اعتماد (رؤية السعودية 2030) تمثل خريطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.
وأوضح أن مناقشات اللجنة على أمد يومين مع الوفد السعودي تناولت عدة محاور منها الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة والأشخاص ذوي الاعاقة.
وردا على سؤال حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير قال المري إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لإعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية والمتعلقة بحقوق الإنسان في قضايا التعليم والصحة والعمل وغيرها.
وحول مدى رضا اللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية عن تنفيذ السعودية لمواد الميثاق أكد المري أن "المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان" مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "فرق شاسع بين تقرير المملكة الأول والتقرير الذي تم مناقشته خلال أعمال اللجنة على مدار يومين وأن جميع التوصيات السابقة تم تنفيذها بحذافيرها".
وردا على سؤال حول الدول التي ستقدم تقريرها إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة ذكر المري أن اللجنة تلقت تقريرا من مصر سيحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل مبينا أن اللجنة ستتلقى أيضا تقارير ثلاث دول أخرى سيتم تحديد موعد معها للمناقشة فيما بعد.
وأضاف إن عدد الدول الأعضاء في اللجنة العربية لحقوق الانسان هو 18 من أصل 22 دولة مبينا أن أحدث دولتين انضمتا الى اللجنة هما عمان وجزر القمر.
من جهتها أكدت التويجري أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وهذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مشيرة إلى حرص الوفد السعودي على الإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات خلال أعمال اللجنة.
وأشارت الى التزام المملكة وحرصها على الوفاء بآلية مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان ال53 والوفاء بتنفيذها بأفضل ممارسة ممكنة.
وأضافت أن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة ال22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي.
وحول النقاط التي تضمنها التقرير السعودي أوضحت التويجري أن المملكة سلطت الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخريطة التي تم وضع التقرير بناء عليها.
وأكدت أن المملكة تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد منذ إعلان رؤيتها 2030 مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هما "الإنسان" واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وغيرها من الحقوق.
وحول نسبة الانجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق قالت التويجري إن الوفد السعودي لا يحسب موضوع الإنجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية لافتة إلى أن آلية العمل لا تقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.
وأشارت الى أن التوصيات التي تلقاها الوفد السعودي على التقرير السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها مضيفة أنه تم استعراض كيفية التعامل مع هذه التوصيات والمنهجية المستخدمة والجهات المشاركة وما تم إنجازه وما تحقق.(النهاية)

م ف م / أ م س




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