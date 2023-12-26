(حقوق الإنسان العربية) تشيد بالتقرير السعودي الأول حول حقوق الإنسان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري اليوم الثلاثاء بالتقرير السعودي الدوري الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المري مع رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتورة هلا التويجري في ختام أعمال الدورة ال(22) للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق).
وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في السعودية حقق تقدما كبيرا ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة لافتا إلى تجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه.
وأضاف إن اعتماد (رؤية السعودية 2030) تمثل خريطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.
وأوضح أن مناقشات اللجنة على أمد يومين مع الوفد السعودي تناولت عدة محاور منها الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة والأشخاص ذوي الاعاقة.
وردا على سؤال حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير قال المري إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لإعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية والمتعلقة بحقوق الإنسان في قضايا التعليم والصحة والعمل وغيرها.
وحول مدى رضا اللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية عن تنفيذ السعودية لمواد الميثاق أكد المري أن "المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان" مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "فرق شاسع بين تقرير المملكة الأول والتقرير الذي تم مناقشته خلال أعمال اللجنة على مدار يومين وأن جميع التوصيات السابقة تم تنفيذها بحذافيرها".
وردا على سؤال حول الدول التي ستقدم تقريرها إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة ذكر المري أن اللجنة تلقت تقريرا من مصر سيحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل مبينا أن اللجنة ستتلقى أيضا تقارير ثلاث دول أخرى سيتم تحديد موعد معها للمناقشة فيما بعد.
وأضاف إن عدد الدول الأعضاء في اللجنة العربية لحقوق الانسان هو 18 من أصل 22 دولة مبينا أن أحدث دولتين انضمتا الى اللجنة هما عمان وجزر القمر.
من جهتها أكدت التويجري أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وهذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مشيرة إلى حرص الوفد السعودي على الإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات خلال أعمال اللجنة.
وأشارت الى التزام المملكة وحرصها على الوفاء بآلية مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان ال53 والوفاء بتنفيذها بأفضل ممارسة ممكنة.
وأضافت أن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة ال22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي.
وحول النقاط التي تضمنها التقرير السعودي أوضحت التويجري أن المملكة سلطت الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخريطة التي تم وضع التقرير بناء عليها.
وأكدت أن المملكة تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد منذ إعلان رؤيتها 2030 مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هما "الإنسان" واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وغيرها من الحقوق.
وحول نسبة الانجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق قالت التويجري إن الوفد السعودي لا يحسب موضوع الإنجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية لافتة إلى أن آلية العمل لا تقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.
وأشارت الى أن التوصيات التي تلقاها الوفد السعودي على التقرير السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها مضيفة أنه تم استعراض كيفية التعامل مع هذه التوصيات والمنهجية المستخدمة والجهات المشاركة وما تم إنجازه وما تحقق.(النهاية)
م ف م / أ م س
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