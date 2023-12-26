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اليمن.. (الهلال الأحمر الكويتي) يتفقد حجم الإنجاز في مشروع مدرسة (الساير) بمحافظة (شبوة)

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 12 (كونا) -- تفقدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء مشروع مدرسة (مساعد الساير) التعليمية بمحافظة (شبوة) شرقي اليمن التي يجري العمل على تنفيذها منذ أشهر ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
واطلع وفد الجمعية الزائر إلى اليمن على حجم الإنجاز في المدرسة التابعة لمديرية (الروضة) ومرافقها التي تتكون من ثمانية فصول دراسية ومكاتب للإدارة والمدرسين ومستودع وساحة عامة ودورات مياه بطاقة استيعابية ل360 طالبا.
وأشاد نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ورئيس الوفد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمستوى التقدم في إنجاز المشروع الحيوي المخصص لأبناء المديرية "النائية" التي يفتقر أبناؤها إلى الخدمات ويقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة.
وأكد حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الحضور في المناطق التي يمكنها الوصول إليها في أرياف اليمن مهما بعدت من أجل تخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين والاسهام في التنمية والانطلاق نحو المستقبل.
وجدد التأكيد الحساوي على وقوف دولة الكويت حكومة وشعبا بجانب إخوانهم اليمنيين الذين يمرون بظروف قاسية جراء الأوضاع والأزمات التي يمر بها اليمن منذ أعوام.
من جهته أشاد المدير العام لمديرية (الروضة) عاتق حبتور في تصريح صحفي خلال زيارة الوفد بدور دولة الكويت حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر الكويتي مثمنا جهود وفد الجمعية في تفقد احتياجات اليمنيين من الخدمات في أقصى المناطق النائية إسهاما في التنمية.
وأعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودهم القائمة منذ عقود في دعم الشعب اليمني في كل المحافظات.
بدوره عبر رئيس (مؤسسة استجابة) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم في تصريح ل(كونا) عن بالغ الشكر والامتنان لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وداعميها على إسهامهم بعشرات المشاريع التي نفذت ولا تزال تنفذ في مختلف مناطق اليمن منذ أعوام في مختلف القطاعات الحيوية.
ودشن وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر إلى اليمن خلال الأيام الماضية من زيارته لمحافظة (تعز) عددا من المشاريع أبرزها تدشين بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية (الشمايتين).
كما افتتح وفد الجمعية مشروعي مركز (يوسف ونورة) الطبي بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر) النموذجي بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى.
ومن المقرر أن يواصل الوفد زيارته خلال الأيام المقبلة افتتاح وتدشين عدد من المشاريع التنموية ومتابعة سير الإنجاز في مشاريع أخرى بمحافظتي (حضرموت) و(مأرب).
ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر إلى اليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبد الرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي. (النهاية)

س ن ص / م ج ب




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