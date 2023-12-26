اليمن.. (الهلال الأحمر الكويتي) يتفقد حجم الإنجاز في مشروع مدرسة (الساير) بمحافظة (شبوة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 12 (كونا) -- تفقدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء مشروع مدرسة (مساعد الساير) التعليمية بمحافظة (شبوة) شرقي اليمن التي يجري العمل على تنفيذها منذ أشهر ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
واطلع وفد الجمعية الزائر إلى اليمن على حجم الإنجاز في المدرسة التابعة لمديرية (الروضة) ومرافقها التي تتكون من ثمانية فصول دراسية ومكاتب للإدارة والمدرسين ومستودع وساحة عامة ودورات مياه بطاقة استيعابية ل360 طالبا.
وأشاد نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ورئيس الوفد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمستوى التقدم في إنجاز المشروع الحيوي المخصص لأبناء المديرية "النائية" التي يفتقر أبناؤها إلى الخدمات ويقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة.
وأكد حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الحضور في المناطق التي يمكنها الوصول إليها في أرياف اليمن مهما بعدت من أجل تخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين والاسهام في التنمية والانطلاق نحو المستقبل.
وجدد التأكيد الحساوي على وقوف دولة الكويت حكومة وشعبا بجانب إخوانهم اليمنيين الذين يمرون بظروف قاسية جراء الأوضاع والأزمات التي يمر بها اليمن منذ أعوام.
من جهته أشاد المدير العام لمديرية (الروضة) عاتق حبتور في تصريح صحفي خلال زيارة الوفد بدور دولة الكويت حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر الكويتي مثمنا جهود وفد الجمعية في تفقد احتياجات اليمنيين من الخدمات في أقصى المناطق النائية إسهاما في التنمية.
وأعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودهم القائمة منذ عقود في دعم الشعب اليمني في كل المحافظات.
بدوره عبر رئيس (مؤسسة استجابة) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم في تصريح ل(كونا) عن بالغ الشكر والامتنان لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وداعميها على إسهامهم بعشرات المشاريع التي نفذت ولا تزال تنفذ في مختلف مناطق اليمن منذ أعوام في مختلف القطاعات الحيوية.
ودشن وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر إلى اليمن خلال الأيام الماضية من زيارته لمحافظة (تعز) عددا من المشاريع أبرزها تدشين بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية (الشمايتين).
كما افتتح وفد الجمعية مشروعي مركز (يوسف ونورة) الطبي بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر) النموذجي بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى.
ومن المقرر أن يواصل الوفد زيارته خلال الأيام المقبلة افتتاح وتدشين عدد من المشاريع التنموية ومتابعة سير الإنجاز في مشاريع أخرى بمحافظتي (حضرموت) و(مأرب).
ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر إلى اليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبد الرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي. (النهاية)
س ن ص / م ج ب
MENAFN26122023000071011013ID1107659177