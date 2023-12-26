Wednesday, 27 December 2023 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وتضرر سفينة إنزال ضخمة في هجوم للقوات الأوكرانية

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 12 (كونا) - ذكرت وكالة الانباء الروسية (تاس) اليوم الاثنين أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بالإضافة الى تضرر سفينة إنزال ضخمة في هجوم شنته القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
ونقلت (تاس) عن الناطق باسم الرئاسة دميتري بسكوف القول إن "وزير الدفاع سيرغي شويغو أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تداعيات الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مرفأ (فيودوسي) الواقع في شبه جزيرة القرم ما أدى إلى إصابة سفينة (نوفوتشيركاسك) بأضرار".
وأضافت (تاس) نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ موجهة في الهجوم على مرفأ (فيودوسي) ما تسبب في قتل شخص واصابة أربعة آخرين بجروح.
وأوضحت ان قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز (سوخوي- 24). (النهاية)

ا س / أ م س




MENAFN26122023000071011013ID1107659176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث