روسيا: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وتضرر سفينة إنزال ضخمة في هجوم للقوات الأوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 12 (كونا) - ذكرت وكالة الانباء الروسية (تاس) اليوم الاثنين أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بالإضافة الى تضرر سفينة إنزال ضخمة في هجوم شنته القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
ونقلت (تاس) عن الناطق باسم الرئاسة دميتري بسكوف القول إن "وزير الدفاع سيرغي شويغو أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تداعيات الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مرفأ (فيودوسي) الواقع في شبه جزيرة القرم ما أدى إلى إصابة سفينة (نوفوتشيركاسك) بأضرار".
وأضافت (تاس) نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ موجهة في الهجوم على مرفأ (فيودوسي) ما تسبب في قتل شخص واصابة أربعة آخرين بجروح.
وأوضحت ان قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز (سوخوي- 24). (النهاية)
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