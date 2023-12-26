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مصر: تدريبات للجيش وتقارير عن دوي انفجارات جنوبي سيناء

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أجرى الجيش المصري اليوم الثلاثاء تدريبات في المنطقة الجنوبية لمراكز القيادة التعبوية للوقوف على استعداد تشكيلاته وجاهزيتها فيما ترددت تقارير إخبارية عن سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة (دهب) بجنوبي سيناء.
وذكر المتحدث باسم قيادة الجيش المصري في بيان أن وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي تفقد المرحلة الأخيرة من مشروع مراكز القيادة التعبوية في المنطقة الجنوبية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
ونشرت قيادة الجيش مقاطع ظهر فيها الفريق أول محمد زكي وهو يناقش قادة المشروع عن أساليب تنفيذ المهام والقرارات التي تتخذ لمواجهة المتغيرات المفاجئة في أثناء إدارة العمليات وذلك بحضور الضباط المشاركين في مشروع التدريب.
وبحسب البيان التقى القائد العام عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات.
يأتي ذلك تزامنا مع تقارير إخبارية أفادت بأن دوي انفجارات سمع صداها اليوم في سماء مدينة (دهب) بجنوبي سيناء ولم يعرف مصدرها.
وقالت قناة (القاهرة) الإخبارية نقلا عن شهود عيان أن الأصوات كانت قوية فيما لم يصدر عن السلطات الرسمية تعليق على ذلك.
وكانت القناة ذكرت في 16 ديسمبر الجاري أنه تم إسقاط جسم طائر مجهول فوق أجواء مدينة (دهب) بحسب ما نقلته عن شهود عيان في الموقع. (النهاية)

م م / م م ج



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