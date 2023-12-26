مصر: تدريبات للجيش وتقارير عن دوي انفجارات جنوبي سيناء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أجرى الجيش المصري اليوم الثلاثاء تدريبات في المنطقة الجنوبية لمراكز القيادة التعبوية للوقوف على استعداد تشكيلاته وجاهزيتها فيما ترددت تقارير إخبارية عن سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة (دهب) بجنوبي سيناء.
وذكر المتحدث باسم قيادة الجيش المصري في بيان أن وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي تفقد المرحلة الأخيرة من مشروع مراكز القيادة التعبوية في المنطقة الجنوبية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
ونشرت قيادة الجيش مقاطع ظهر فيها الفريق أول محمد زكي وهو يناقش قادة المشروع عن أساليب تنفيذ المهام والقرارات التي تتخذ لمواجهة المتغيرات المفاجئة في أثناء إدارة العمليات وذلك بحضور الضباط المشاركين في مشروع التدريب.
وبحسب البيان التقى القائد العام عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات.
يأتي ذلك تزامنا مع تقارير إخبارية أفادت بأن دوي انفجارات سمع صداها اليوم في سماء مدينة (دهب) بجنوبي سيناء ولم يعرف مصدرها.
وقالت قناة (القاهرة) الإخبارية نقلا عن شهود عيان أن الأصوات كانت قوية فيما لم يصدر عن السلطات الرسمية تعليق على ذلك.
وكانت القناة ذكرت في 16 ديسمبر الجاري أنه تم إسقاط جسم طائر مجهول فوق أجواء مدينة (دهب) بحسب ما نقلته عن شهود عيان في الموقع. (النهاية)
م م / م م ج
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