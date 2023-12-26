جامعة الملك سعود تفوز بالمركز الأول في تصنيف الجامعات العربية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء فوز جامعة الملك سعود بالمركز الأول في التصنيف العربي للجامعات بالدول العربية تليها جامعة القاهرة في المركز الثاني ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية أعلنت خلاله نتائج التصنيف العربي للجامعات 2023 الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية) عبر تقنية (الفيديو) بصفتها رئيس مجلس إدارة لجنة التصنيف العربي للجامعات.
وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة أهمية الحدث العلمي بإعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات الذي يراعي الرؤية العربية ويساهم في تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينه من قيادة التطور العربي وبناء القدرات التنافسية للجامعات.
وأشار سلامة إلى أن هذا التصنيف العربي يعد نقلة نوعية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي العربي كونه التصنيف الأول على مستوى العالم الذي يراعي خصوصية الجامعات العربية.
وقال سلامة إن النسخة الأولى من التصنيف اقتصرت على تصنيف عدد من الجامعات العربية مضيفا أنه من المخطط أن يتم تصنيف الجامعات العالمية في نسخ التصنيف القادمة.
وكشف عن الشروط الأساسية التي استوفتها الجامعات المدرجة في التصنيف وهي أن تكون جامعات تعليمية وبحثية موضحا أن للتصنيف مؤشرات مركبة تجمع بين أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية لكل منها 9 معايير أداء فرعية.
واستعرض سلامة نسب المؤشرات حيث مثل مؤشر الأداء الرئيسي (التعليم والتعلم) نسبة 30 بالمئة ومؤشر الأداء الرئيسي (البحث العلمي) نفس النسبة فيما مثل مؤشر الأداء الرئيسي (الابداع والريادية والابتكار) 20 بالمئة وبنفس النسبة جاء مؤشر الأداء الرئيسي (التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع).
وقال سلامة إن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغ 208 جامعات أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة عضو بالجامعة العربية.
وأضاف أن نتائج التصنيف أسفرت عن تصدر جامعة الملك سعود قائمة الجامعات العربية تلتها جامعة القاهرة ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة ثم جامعة عين شمس فجامعة المنصورة ثم جامعة الشارقة الإماراتية فجامعة الملك خالد (السعودية) فجامعة صفاقس (التونسية) ثم جامعة الاسكندرية فجامعة الزقازيق.
وأشار إلى فوز مصر بأكبر نصيب في التصنيف العربي للجامعات بالدول العربية عبر اختيار 28 جامعة من جامعاتها ضمن التصنيف الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وقال سلامة إن التصنيف العربي للجامعات 2023 هو بمثابة ميلاد لتصنيف جديد يضاهي التصنيف الدولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنبا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
وأضاف أن التصنيف يعتمد على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تقيم فيها المهام الشاملة للجامعة ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس مما يساعد على وضع برنامج عمل للاصلاح والتطوير.
وأشار سلامة إلى أن من بين معايير التصنيف أيضا البحث العلمي والإبداع والريادية والابتكار حتى يكون للتصنيف بعد اقتصادي في التطبيق ويعمل على تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار.
وأوضح أن من بين مؤشرات التصنيف تشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا للوصول إلى اقتصاد المعرقة إضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.
وشارك في التصنيف 28 جامعة من مصر و19 (العراق) و18 (الأردن) و10 (اليمن) و8 (فلسطين) و8 (ليبيا) و7 (السعودية) و4 (تونس) و3 (سوريا) وجامعتان في كل من الامارات والمغرب ولبنان وجامعة واحدة في كل من الكويت والبحرين والجزائر والصومال. (النهاية)
م ف م / م م ج
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