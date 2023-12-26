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جامعة الملك سعود تفوز بالمركز الأول في تصنيف الجامعات العربية

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء فوز جامعة الملك سعود بالمركز الأول في التصنيف العربي للجامعات بالدول العربية تليها جامعة القاهرة في المركز الثاني ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية أعلنت خلاله نتائج التصنيف العربي للجامعات 2023 الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية) عبر تقنية (الفيديو) بصفتها رئيس مجلس إدارة لجنة التصنيف العربي للجامعات.
وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة أهمية الحدث العلمي بإعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات الذي يراعي الرؤية العربية ويساهم في تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينه من قيادة التطور العربي وبناء القدرات التنافسية للجامعات.
وأشار سلامة إلى أن هذا التصنيف العربي يعد نقلة نوعية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي العربي كونه التصنيف الأول على مستوى العالم الذي يراعي خصوصية الجامعات العربية.
وقال سلامة إن النسخة الأولى من التصنيف اقتصرت على تصنيف عدد من الجامعات العربية مضيفا أنه من المخطط أن يتم تصنيف الجامعات العالمية في نسخ التصنيف القادمة.
وكشف عن الشروط الأساسية التي استوفتها الجامعات المدرجة في التصنيف وهي أن تكون جامعات تعليمية وبحثية موضحا أن للتصنيف مؤشرات مركبة تجمع بين أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية لكل منها 9 معايير أداء فرعية.
واستعرض سلامة نسب المؤشرات حيث مثل مؤشر الأداء الرئيسي (التعليم والتعلم) نسبة 30 بالمئة ومؤشر الأداء الرئيسي (البحث العلمي) نفس النسبة فيما مثل مؤشر الأداء الرئيسي (الابداع والريادية والابتكار) 20 بالمئة وبنفس النسبة جاء مؤشر الأداء الرئيسي (التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع).
وقال سلامة إن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغ 208 جامعات أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة عضو بالجامعة العربية.
وأضاف أن نتائج التصنيف أسفرت عن تصدر جامعة الملك سعود قائمة الجامعات العربية تلتها جامعة القاهرة ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة ثم جامعة عين شمس فجامعة المنصورة ثم جامعة الشارقة الإماراتية فجامعة الملك خالد (السعودية) فجامعة صفاقس (التونسية) ثم جامعة الاسكندرية فجامعة الزقازيق.
وأشار إلى فوز مصر بأكبر نصيب في التصنيف العربي للجامعات بالدول العربية عبر اختيار 28 جامعة من جامعاتها ضمن التصنيف الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وقال سلامة إن التصنيف العربي للجامعات 2023 هو بمثابة ميلاد لتصنيف جديد يضاهي التصنيف الدولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنبا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
وأضاف أن التصنيف يعتمد على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تقيم فيها المهام الشاملة للجامعة ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس مما يساعد على وضع برنامج عمل للاصلاح والتطوير.
وأشار سلامة إلى أن من بين معايير التصنيف أيضا البحث العلمي والإبداع والريادية والابتكار حتى يكون للتصنيف بعد اقتصادي في التطبيق ويعمل على تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار.
وأوضح أن من بين مؤشرات التصنيف تشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا للوصول إلى اقتصاد المعرقة إضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.
وشارك في التصنيف 28 جامعة من مصر و19 (العراق) و18 (الأردن) و10 (اليمن) و8 (فلسطين) و8 (ليبيا) و7 (السعودية) و4 (تونس) و3 (سوريا) وجامعتان في كل من الامارات والمغرب ولبنان وجامعة واحدة في كل من الكويت والبحرين والجزائر والصومال. (النهاية)

م ف م / م م ج




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