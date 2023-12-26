الهند والسعودية تبحثان الشراكة الإستراتيجية الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء الشراكة الإستراتيجية الثنائية والتطورات الاخيرة في الشرق الأوسط.
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان أن مودي أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان استعرضا خلاله التقدم المحرز في الشراكة الإستراتيجية الثنائية.
وأضاف البيان "أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حيال الوضع الحالي في الشرق الأوسط وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الإرهاب والعنف والخسائر في أرواح المدنيين".
وأكد مودي "موقف الهند طويل الأمد والمبدئي بشأن القضية الفلسطينية ودعا إلى استمرار المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين".
ووفق البيان اتفق الجانبان على العمل المشترك من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة كما أكدا ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
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