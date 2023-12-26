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الهند والسعودية تبحثان الشراكة الإستراتيجية الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء الشراكة الإستراتيجية الثنائية والتطورات الاخيرة في الشرق الأوسط.
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان أن مودي أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان استعرضا خلاله التقدم المحرز في الشراكة الإستراتيجية الثنائية.
وأضاف البيان "أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حيال الوضع الحالي في الشرق الأوسط وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الإرهاب والعنف والخسائر في أرواح المدنيين".
وأكد مودي "موقف الهند طويل الأمد والمبدئي بشأن القضية الفلسطينية ودعا إلى استمرار المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين".
ووفق البيان اتفق الجانبان على العمل المشترك من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة كما أكدا ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة. (النهاية)

ا ت ك / م م ج


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