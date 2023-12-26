انطلاق منافسات البطولة العربية لكرة السلة في القاهرة بمشاركة الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات ال 25 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي بمشاركة تسع دول عربية من بينها الكويت.
ورحب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في كلمته الافتتاحية بالأشقاء العرب في وطنهم الثاني مصر وكذلك بالرياضيين واللاعبين المشاركين في البطولة العربية.
وأعرب الوزير صبحي عن التقدير لمشاركة المنتخبات العربية في البطولة التي تستمر حتى الثالث من يناير المقبل داعيا لها بالتوفيق والنجاح في نيل المراكز المتقدمة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الفعاليات أن البطولة العربية لكرة السلة تضم نخبة من أفضل المنتخبات العربية.
ووصف برجس منتخبات مصر والجزائر وتونس بالفرق المصنفة من بين الأفضل في العالم بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وقال "حرصنا على المشاركة في البطولة العربية نظرا لمشاركة العديد من المنتخبات العربية المتميزة في البطولة وبما يضمن منافسات ذات مستوى فني رفيع الأمر الذي يسهم بتطوير كرة السلة العربية بشكل عام" معربا عن الأمل بالتوفيق والنجاح لجميع الأشقاء العرب في البطولة.
وأشاد بتنظيم الاتحاد المصري لكرة السلة للبطولة معتبرا أن اللجان العاملة ومصر رائدة في تنظيم أكبر وأهم البطولات القارية والدولية واجتماع الأشقاء العرب في القاهرة يحمل مضامين كثيرة ذات معان سامية.
وأشار برجس إلى أن مباراة الكويت وتونس في انطلاق مشوارهما في البطولة جاءت "قوية ومتكافئة" في بدايتها مع "أفضلية نسبية" للكويت لكن المنتخب التونسي تمكن بخبرة لاعبيه من الخروج فائزا في نهاية المباراة.
بدوره قال المدير العام للاتحاد العربي لكرة السلة العميد وائل لطفي في تصريح مماثل ل(كونا) خلال الفعاليات إن المنتخبات المشاركة في البطولة هي الكويت ومصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس والإمارات والصومال وموريتانيا.
وأضاف أنه تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تضم الأولى الجزائر وليبيا والصومال وموريتانيا فيما تضم المجموعة الثانية الكويت والإمارات وتونس والمغرب ومصر.
وأكد لطفي اصرار الاتحاد العربي لكرة السلة على مشاركة وتواجد عدد كبير من المنتخبات العربية في البطولة معربا عن الأمل في أن تشهد المسابقة مباريات قوية تليق بمكانة المنتخبات المشاركة وتاريخ كرة السلة العربية.
وأوضح أن الدور التمهيدي للبطولة سيكون على مدى خمسة أيام بعدها يتم الانتقال للدور قبل النهائي والنهائي مبينا أن المنتخبات العربية أنهت استعداداتها وأقامت معسكرات على أعلى مستوى فضلا عن المشاركة في مباريات ودية حرصا منها على الظهور بمظهر مشرف.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية الاثنين المقبل بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل قبل ان يخوض الفريقان المتأهلان للمباراة النهائية للمنافسة على كأس البطولة الأربعاء المقبل.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة آخرها في 2016 عندما استضافت أيضا مصر المسابقة.
وفي انطلاق مباريات المجموعة الثانية للبطولة فاز المنتخب التونسي على نظيره الكويتي بنتيجة (85-69). (النهاية)
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