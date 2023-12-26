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انطلاق منافسات البطولة العربية لكرة السلة في القاهرة بمشاركة الكويت

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات ال 25 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي بمشاركة تسع دول عربية من بينها الكويت.
ورحب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في كلمته الافتتاحية بالأشقاء العرب في وطنهم الثاني مصر وكذلك بالرياضيين واللاعبين المشاركين في البطولة العربية.
وأعرب الوزير صبحي عن التقدير لمشاركة المنتخبات العربية في البطولة التي تستمر حتى الثالث من يناير المقبل داعيا لها بالتوفيق والنجاح في نيل المراكز المتقدمة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الفعاليات أن البطولة العربية لكرة السلة تضم نخبة من أفضل المنتخبات العربية.
ووصف برجس منتخبات مصر والجزائر وتونس بالفرق المصنفة من بين الأفضل في العالم بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وقال "حرصنا على المشاركة في البطولة العربية نظرا لمشاركة العديد من المنتخبات العربية المتميزة في البطولة وبما يضمن منافسات ذات مستوى فني رفيع الأمر الذي يسهم بتطوير كرة السلة العربية بشكل عام" معربا عن الأمل بالتوفيق والنجاح لجميع الأشقاء العرب في البطولة.
وأشاد بتنظيم الاتحاد المصري لكرة السلة للبطولة معتبرا أن اللجان العاملة ومصر رائدة في تنظيم أكبر وأهم البطولات القارية والدولية واجتماع الأشقاء العرب في القاهرة يحمل مضامين كثيرة ذات معان سامية.
وأشار برجس إلى أن مباراة الكويت وتونس في انطلاق مشوارهما في البطولة جاءت "قوية ومتكافئة" في بدايتها مع "أفضلية نسبية" للكويت لكن المنتخب التونسي تمكن بخبرة لاعبيه من الخروج فائزا في نهاية المباراة.
بدوره قال المدير العام للاتحاد العربي لكرة السلة العميد وائل لطفي في تصريح مماثل ل(كونا) خلال الفعاليات إن المنتخبات المشاركة في البطولة هي الكويت ومصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس والإمارات والصومال وموريتانيا.
وأضاف أنه تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تضم الأولى الجزائر وليبيا والصومال وموريتانيا فيما تضم المجموعة الثانية الكويت والإمارات وتونس والمغرب ومصر.
وأكد لطفي اصرار الاتحاد العربي لكرة السلة على مشاركة وتواجد عدد كبير من المنتخبات العربية في البطولة معربا عن الأمل في أن تشهد المسابقة مباريات قوية تليق بمكانة المنتخبات المشاركة وتاريخ كرة السلة العربية.
وأوضح أن الدور التمهيدي للبطولة سيكون على مدى خمسة أيام بعدها يتم الانتقال للدور قبل النهائي والنهائي مبينا أن المنتخبات العربية أنهت استعداداتها وأقامت معسكرات على أعلى مستوى فضلا عن المشاركة في مباريات ودية حرصا منها على الظهور بمظهر مشرف.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية الاثنين المقبل بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل قبل ان يخوض الفريقان المتأهلان للمباراة النهائية للمنافسة على كأس البطولة الأربعاء المقبل.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة آخرها في 2016 عندما استضافت أيضا مصر المسابقة.
وفي انطلاق مباريات المجموعة الثانية للبطولة فاز المنتخب التونسي على نظيره الكويتي بنتيجة (85-69). (النهاية)

ا س م / ع ف ف / ر س



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