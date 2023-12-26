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وزير الدفاع الهندي يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهاجمي السفن في البحر الأحمر وبحر العرب

12/26/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 12 (كونا) -- توعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ اليوم الثلاثاء باتخاذ اجراءات صارمة بحق مهاجمي السفن التجارية في بحر العرب والبحر الاحمر مشيرا الى عزم بلاده على محاكمتهم.
ونقلت وزارة الدفاع الهندية في بيان عن سينغ تأكيده خلال حفل إطلاق المدمرة (إمفال) في مدينة مومباي ان حكومة بلاده تأخذ الهجمات على السفينة (كيم بلوتو) في بحر العرب وسفينة (سايبابا) التي تحمل العلم الهندي في البحر الاحمر على محمل الجد وأن البحرية زادت من مراقبتها.
وجاء ذلك بعد وصول السفينة التجارية (كيم بلوتو) التي تحمل علم ليبيريا ويشغلها طرف اسرائيلي الى مومباي بعد تعرضها للهجوم بطائرة دون طيار.
واكد الوزير الهندي ان بلاده تقوم بتوفير الامن في منطقة المحيط الهندي بأسرها مشيرا الى انها ستضمن أن تصل التجارة البحرية في هذه المنطقة إلى مستويات أعلى من الأمن.
وأضاف في البيان "سنعمل مع الدول الصديقة من أجل الحفاظ على الممرات البحرية آمنة ولدينا ثقة كاملة في قدرة وقوة قواتنا البحرية".
من جهتها أعلنت البحرية الهندية انها نشرت مدمرات الصواريخ (مورموغاو) و(كوتشي) و(كولكاتا) من اجل ضمان الامن البحري في مناطق مختلفة من بحر العرب والبحر الاحمر.
وكان الجيش الهندي أعلن يوم الأحد الماضي أنه أرسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة سفينة الشحن التجارية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة السواحل الغربية للهند ما أدى لنشوب حريق وإلحاق أضرار بالسفينة من دون وقوع ضحايا. (النهاية)

ا ت ك / ر ج



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