وزير الدفاع الهندي يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهاجمي السفن في البحر الأحمر وبحر العرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 12 (كونا) -- توعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ اليوم الثلاثاء باتخاذ اجراءات صارمة بحق مهاجمي السفن التجارية في بحر العرب والبحر الاحمر مشيرا الى عزم بلاده على محاكمتهم.
ونقلت وزارة الدفاع الهندية في بيان عن سينغ تأكيده خلال حفل إطلاق المدمرة (إمفال) في مدينة مومباي ان حكومة بلاده تأخذ الهجمات على السفينة (كيم بلوتو) في بحر العرب وسفينة (سايبابا) التي تحمل العلم الهندي في البحر الاحمر على محمل الجد وأن البحرية زادت من مراقبتها.
وجاء ذلك بعد وصول السفينة التجارية (كيم بلوتو) التي تحمل علم ليبيريا ويشغلها طرف اسرائيلي الى مومباي بعد تعرضها للهجوم بطائرة دون طيار.
واكد الوزير الهندي ان بلاده تقوم بتوفير الامن في منطقة المحيط الهندي بأسرها مشيرا الى انها ستضمن أن تصل التجارة البحرية في هذه المنطقة إلى مستويات أعلى من الأمن.
وأضاف في البيان "سنعمل مع الدول الصديقة من أجل الحفاظ على الممرات البحرية آمنة ولدينا ثقة كاملة في قدرة وقوة قواتنا البحرية".
من جهتها أعلنت البحرية الهندية انها نشرت مدمرات الصواريخ (مورموغاو) و(كوتشي) و(كولكاتا) من اجل ضمان الامن البحري في مناطق مختلفة من بحر العرب والبحر الاحمر.
وكان الجيش الهندي أعلن يوم الأحد الماضي أنه أرسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة سفينة الشحن التجارية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة السواحل الغربية للهند ما أدى لنشوب حريق وإلحاق أضرار بالسفينة من دون وقوع ضحايا. (النهاية)
ا ت ك / ر ج
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