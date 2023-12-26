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سفارة الكويت لدى مصر: العثور على الطالب الكويتي المفقود في أحد مستشفيات القاهرة

12/26/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- أفادت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء بـ"العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية".
وقالت السفارة في بيانٍ لها إنه "تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج" مضيفة أن طاقما من السفارة مع ذويه "يتواجدون حاليا إلى جانب الطالب للوقوف على حالته الصحية".
وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المصرية المعنية وتعاونها مع السفارة من أجل الكشف عن مصير الطالب بأسرع وقت ممكن. (النهاية)

م ص ع


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