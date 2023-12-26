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ندوة بجامعة جدارا بعنوان رؤية استشرافية للتعليم العالي في الأردن

12/26/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 26 كانون الأول (بترا)- افتتح رئيس جامعة جدارا، الدكتور حابس الزبون، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة بعنوان: "التعليم العالي في الأردن رؤية إستشرافية"، تحدث فيها كل من وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، ورئيس لجنة التربية النيابية الدكتور بلال المومني، بحضور النائب المهندس عطا إبداح عضو اللجنة.
وخلال افتتاح الندوة، أكد الزبون في كلمة ألقاها بمدرج الشهيد وصفي التل أهمية عقد مثل هذه الندوة المهمة في ظل ما تشهده غزة الحبيبة من عدوان بغيض، وأثر هذه الحرب على وطننا والمنطقة، كما تحدث عن دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في قطاع غزة، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذه الحرب الشرسة ودعم صمود الأهل في القطاع ومدهم بالدعم الغذائي والطبي.
كما تحدث الزبون عن الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك، والتي تتعلق بمحور بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية في المملكة.
بدوره، تحدث النعيمي عن سيناريوهات مستقبل التعليم العالي عالميا وإقليميا ووطنياً، وعن تحديات النظام التربوي العربي، مبينا أن التعليم العالي يتعرض لحالة من التنازع والاستقطاب الحاد بين التيارات الثقافية والسياسية والدينية.
وأشار إلى القوى السياسية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المؤثرة على مستقبل التعليم العالي، مؤكدا أن المعلم هو محور العملية التعليمية وهو السبب الرئيس لنجاح التعليم أو فشله.
من جانبه، قال النائب المومني إن أهم ما يميز التربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن، وجود إرادة سياسية عليا من لدن جلالة الملك، بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
وأضاف أننا نطمح بالوصول بجامعاتنا إلى مستوى أرقى يواكب الجامعات العالمية، والاهتمام بالجانب البحثي فيها، الى جانب تكاتف الجهود لإعادة الألق لجامعاتنا، لا سيما وأنها القطاع الرئيس المعني بتخريج الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار المومني إلى أن قطاع التعليم استراتيجي، ما يحتم علينا مواصلة الإصلاح والتطوير لهذا القطاع لما له من أثر عميق على أمتنا وحاضر الأجيال ومستقبلها.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
26/12/2023 22:16:41

MENAFN26122023000117011021ID1107659168

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