ندوة بجامعة جدارا بعنوان رؤية استشرافية للتعليم العالي في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 كانون الأول (بترا)- افتتح رئيس جامعة جدارا، الدكتور حابس الزبون، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة بعنوان: "التعليم العالي في الأردن رؤية إستشرافية"، تحدث فيها كل من وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، ورئيس لجنة التربية النيابية الدكتور بلال المومني، بحضور النائب المهندس عطا إبداح عضو اللجنة.
وخلال افتتاح الندوة، أكد الزبون في كلمة ألقاها بمدرج الشهيد وصفي التل أهمية عقد مثل هذه الندوة المهمة في ظل ما تشهده غزة الحبيبة من عدوان بغيض، وأثر هذه الحرب على وطننا والمنطقة، كما تحدث عن دور الأردن قيادة وحكومة وشعباً في دعم صمود الأهل في قطاع غزة، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذه الحرب الشرسة ودعم صمود الأهل في القطاع ومدهم بالدعم الغذائي والطبي.
كما تحدث الزبون عن الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك، والتي تتعلق بمحور بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية في المملكة.
بدوره، تحدث النعيمي عن سيناريوهات مستقبل التعليم العالي عالميا وإقليميا ووطنياً، وعن تحديات النظام التربوي العربي، مبينا أن التعليم العالي يتعرض لحالة من التنازع والاستقطاب الحاد بين التيارات الثقافية والسياسية والدينية.
وأشار إلى القوى السياسية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المؤثرة على مستقبل التعليم العالي، مؤكدا أن المعلم هو محور العملية التعليمية وهو السبب الرئيس لنجاح التعليم أو فشله.
من جانبه، قال النائب المومني إن أهم ما يميز التربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن، وجود إرادة سياسية عليا من لدن جلالة الملك، بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
وأضاف أننا نطمح بالوصول بجامعاتنا إلى مستوى أرقى يواكب الجامعات العالمية، والاهتمام بالجانب البحثي فيها، الى جانب تكاتف الجهود لإعادة الألق لجامعاتنا، لا سيما وأنها القطاع الرئيس المعني بتخريج الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار المومني إلى أن قطاع التعليم استراتيجي، ما يحتم علينا مواصلة الإصلاح والتطوير لهذا القطاع لما له من أثر عميق على أمتنا وحاضر الأجيال ومستقبلها.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
26/12/2023 22:16:41
MENAFN26122023000117011021ID1107659168
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