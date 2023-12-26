جلسة في الشؤون الدولية تناقش الوضع الفلسطيني وآلية دعم غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول(بترا)- نضال النوافعة- قال الوزير الأسبق، منيب المصري، إن السابع من تشرين الأول شكل منعطفًا تاريخيًا في القضية الفلسطينية، وجسد ملحمة بطولية، صنعتها المقاومة في غزة.

وأضاف أن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينيّة، واستشعار العالم بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكسر نظرية الجيش الذي لا يقهر، وازدياد حجم المناصرة للقضية الفلسطينية في العالم، من أهم نتائج عملية طوفان الأقصى.

وقال، من خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الشؤون الدولية اليوم الثلاثاء بعنوان: "الوضع الفلسطيني وماذا يمكن أن نقدم إلى غزة؟"، إن الاحتلال عمد إلى إحداث دمار هائل في البنية التحتية، حين دمّر أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، و 90 مدرسة وجامعة، و 112 مسجدًا، و 3 كنائس، وأعطب 102 سيارة إسعاف، وأخرج 76 مستشفى، ووحدة صحية عن العمل؛ للتغطية على فشله في إدارة الحرب، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وبيّن، في الجلسة التي حضرها رئيس الجمعية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، أن الاحتلال تكبّد خسائر فادحة اقتصادية، وبشرية، موضحًا أهم المسارات التي يجب العمل عليها للضغط على الاحتلال؛ لوقف الإبادة الجماعية، والعدوان على غزة "التحضير لمظاهرة مليارية على مستوى العالم، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المنظمة الفلسطينية، والاتفاق على مشروع سياسي مقبول للجميع، وتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف المصري أن الخيار القانوني لا يقل أهمية عن أي خيار آخر في مقارعة الاحتلال، لذا سيتم تحريك دعاوى أمام جميع المحاكم التي تعتمد المبدأ العالمي، لذا تمّ التواصل مع المحامي الفرنسي جيل دفيرس الذي أعلن بدوره عن تشكيل فريق من المحامين؛ لرفع دعاوى ضد الاحتلال في المحاكم العالمية.

وأكد المصري أنه تمّ إطلاق مبادرة من الغرف التجارية الإسلامية؛ لتأسيس صندوق لإعمار غزة بمبلغ 100مليون دولار كأمر مبدئي، يركز على التمكين الاقتصادي، و العمل على توحيد الجهود الإعلاميَّة، وتوزيع الأدوار على المشاركين؛ لفضح جرائم الاحتلال، الذي لجأ للإبادة الجماعية، والتدمير؛ لإخفاء الخسارة التي لحقت به، وشكّل حكومة متطرفة لإنهاء القضية الفلسطينية.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

26/12/2023 22:06:47