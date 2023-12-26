Wednesday, 27 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة حقوقية مستقلة: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لفلسطينيين بقطاع غزة

12/26/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- من أمجد الشوا- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إنها تتابع أوضاع وحالة حقوق الانسان المتردية في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه وبناء على شهادات شهود عيان، فقد أكدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدامات ميدانية لمدنيين عُزل في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خاصة في منطقة الشمال، كما حصل في مشروع بيت لاهيا في مدرسة حلب، ومدرسة شادية أبو غزالة في جباليا، وفي مبنى العودة السكني في حي الرمال وسط مدينة غزة.
وقال الهيئة إنه وفي أكثر من حالة كان يتم قتل الفلسطينيين رغم رفعهم رايات بيضاء، الأمر الذي يشير إلى قواعد سلوك وتعليمات ينتهجها جنود الاحتلال تخالف بشكل صارخ الأعراف والمواثيق الدولية.
كما وثقت الهيئة اعتداءات متكررة على مراكز إيواء النازحين، خاصة في منطقتي غزة وشمال القطاع، واقتحامها من قبل قوات الاحتلال واعتقال المئات منها وتنفيذ اعدامات ميدانية فيها، كما حدث في مركز إيواء مدرسة "شادية أبو غزالة" في جباليا، حيث تبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بتاريخ 13 كانون الأول الحالي وجود 9 جثامين منهم نساء وأطفال.
كما تم في بعض الحالات قيام قوات الاحتلال بنهب أموال ومتعلقات شخصية خاصة بالنازحين، بما في ذلك مصادرة ذهب للنساء في حالات متكررة.
وأشار إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال الآلاف من الأشخاص بمن فيهم أطفال ونساء، وطواقم طبية، وعُمال إغاثة وصحفيين، أثناء نزوحهم نحو جنوب القطاع أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش للمنازل والمستشفيات وأماكن النزوح.
وبحسب شهادات ناجين وشهود عيان، يقوم جيش الاحتلال بتجريد المعتقلين من ملابسهم وتقييدهم وتعصيب أعينهم وإهانتهم والتنكيل بهم، وتصويرهم في فيديوهات والتقاط صور فوتوغرافية لهم وهم في أوضاع حاطة بالكرامة، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال غير معلومة.
كما أكدت الهيئة حسب شهادات ناجين وشهود عيان بأن نقص الطعام، والتعذيب الشديد والإهمال الذي يتعرض له هؤلاء المعتقلون أدى إلى استشهاد عدد غير معلوم منهم، مشيرا إلى الأنباء التي تؤكد حالات إخفاء قسري لعدد من الأشخاص الذين اعتقلهم جيش الاحتلال.
وأشارت إلى محاولات إسرائيل إظهار الأعيان المدنية على أنها تُستخدم لأهداف عسكرية، كما تدعي؛ لتبرير جرائمها بحق المنظومة الصحية بشكل عام، والمستشفيات على وجه الخصوص، التي أصبحت شبه متوقفة عن العمل بسبب القصف والحصار والاقتحام ونقص الإمدادات الطبية واللوجستية.
--(بترا)
ب ع/ه ح
26/12/2023 21:57:28

MENAFN26122023000117011021ID1107659166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث