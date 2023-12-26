هيئة حقوقية مستقلة: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لفلسطينيين بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- من أمجد الشوا- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إنها تتابع أوضاع وحالة حقوق الانسان المتردية في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه وبناء على شهادات شهود عيان، فقد أكدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدامات ميدانية لمدنيين عُزل في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خاصة في منطقة الشمال، كما حصل في مشروع بيت لاهيا في مدرسة حلب، ومدرسة شادية أبو غزالة في جباليا، وفي مبنى العودة السكني في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وقال الهيئة إنه وفي أكثر من حالة كان يتم قتل الفلسطينيين رغم رفعهم رايات بيضاء، الأمر الذي يشير إلى قواعد سلوك وتعليمات ينتهجها جنود الاحتلال تخالف بشكل صارخ الأعراف والمواثيق الدولية.

كما وثقت الهيئة اعتداءات متكررة على مراكز إيواء النازحين، خاصة في منطقتي غزة وشمال القطاع، واقتحامها من قبل قوات الاحتلال واعتقال المئات منها وتنفيذ اعدامات ميدانية فيها، كما حدث في مركز إيواء مدرسة "شادية أبو غزالة" في جباليا، حيث تبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بتاريخ 13 كانون الأول الحالي وجود 9 جثامين منهم نساء وأطفال.

كما تم في بعض الحالات قيام قوات الاحتلال بنهب أموال ومتعلقات شخصية خاصة بالنازحين، بما في ذلك مصادرة ذهب للنساء في حالات متكررة.

وأشار إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال الآلاف من الأشخاص بمن فيهم أطفال ونساء، وطواقم طبية، وعُمال إغاثة وصحفيين، أثناء نزوحهم نحو جنوب القطاع أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش للمنازل والمستشفيات وأماكن النزوح.

وبحسب شهادات ناجين وشهود عيان، يقوم جيش الاحتلال بتجريد المعتقلين من ملابسهم وتقييدهم وتعصيب أعينهم وإهانتهم والتنكيل بهم، وتصويرهم في فيديوهات والتقاط صور فوتوغرافية لهم وهم في أوضاع حاطة بالكرامة، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال غير معلومة.

كما أكدت الهيئة حسب شهادات ناجين وشهود عيان بأن نقص الطعام، والتعذيب الشديد والإهمال الذي يتعرض له هؤلاء المعتقلون أدى إلى استشهاد عدد غير معلوم منهم، مشيرا إلى الأنباء التي تؤكد حالات إخفاء قسري لعدد من الأشخاص الذين اعتقلهم جيش الاحتلال.

وأشارت إلى محاولات إسرائيل إظهار الأعيان المدنية على أنها تُستخدم لأهداف عسكرية، كما تدعي؛ لتبرير جرائمها بحق المنظومة الصحية بشكل عام، والمستشفيات على وجه الخصوص، التي أصبحت شبه متوقفة عن العمل بسبب القصف والحصار والاقتحام ونقص الإمدادات الطبية واللوجستية.

--(بترا)

ب ع/ه ح

26/12/2023 21:57:28