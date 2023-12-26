تعيين الهولندية كاغ منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 كانون الأول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، عن تعيين سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023).

وقال بيان صدر باسم غوتيريس إن كاغ و"من خلال هذا الدور، ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة"، كما ستقوم أيضًا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفًا في الصراع، لافتا إلى أنه وفي تنفيذ هذه المهام، سيتم دعم المنسقة الجديدة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وبحسب البيان، فإن كاغ المتوقع تسلم مهمتها في 8 كانون الأول المقبل، تتمتع بخبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، وكذلك في الدبلوماسية، حيث شغلت مناصب في بلدها منها: النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزيرة للمالية ووزيرة التجارة والتعاون الإنمائي، ووزيرة الشؤون الخارجية، كما شغلت مجموعة واسعة من المناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة.

--(بترا)





م د/ب ع/ ه ح

26/12/2023 21:41:58