تعيين الهولندية كاغ منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 كانون الأول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، عن تعيين سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023).
وقال بيان صدر باسم غوتيريس إن كاغ و"من خلال هذا الدور، ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة"، كما ستقوم أيضًا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفًا في الصراع، لافتا إلى أنه وفي تنفيذ هذه المهام، سيتم دعم المنسقة الجديدة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وبحسب البيان، فإن كاغ المتوقع تسلم مهمتها في 8 كانون الأول المقبل، تتمتع بخبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، وكذلك في الدبلوماسية، حيث شغلت مناصب في بلدها منها: النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزيرة للمالية ووزيرة التجارة والتعاون الإنمائي، ووزيرة الشؤون الخارجية، كما شغلت مجموعة واسعة من المناصب العليا في منظومة الأمم المتحدة.
--(بترا)
م د/ب ع/ ه ح
26/12/2023 21:41:58
MENAFN26122023000117011021ID1107659165
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