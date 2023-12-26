ورشة لبناء قدرات الطلبة بالجامعة الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 26 كانون الأول (بترا)- نظمت دائرة الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/صندوق الملك عبدالله الثاني في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان: "بناء وتهيئة قدرات نخبة من طلبة الجامعة الهاشمية"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون.
وتأتي الورشة ضمن مشروع "سياسو ميتر" الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع.
وقال المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، الدكتور محمد أبورمان:"إن الأردن بحاجة إلى أحزاب قوية وقادرة وفاعلة وقريبة من الشباب وقادرة على إرسال رسالة أردنية وطنية داخليًا وخارجيًا"، لافتا إلى أن الحزب السياسي هو مختبر للتدريب السياسي وبناء القيادات والتوعية السياسية والتصعيد السياسي وتعزيز الوعي الوطني.
من جانبه، تحدث الدكتور الزبون حول أهمية المشاركة في الأحزاب إذ يعد ذلك مطلبًا ملكيًا وطنيًا شبابيًا، مبني على الفكر والوعي والتطلع إلى المستقبل، بهدف تحقيق النهضة الوطنية وتعزيز الحياة الديمقراطية وصولًا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين يوليان القطاع الشبابي أهمية كبيرة وهو على سلم الأولويات الوطنية عبر التوجيه الدائم لإيجاد خطط وبرامج تحاكي احتياجات ورغبات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية وضرورة إشراكهم في صنع القرار.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
26/12/2023 21:12:34
MENAFN26122023000117011021ID1107659164
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