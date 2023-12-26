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ورشة لبناء قدرات الطلبة بالجامعة الهاشمية

12/26/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 26 كانون الأول (بترا)- نظمت دائرة الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/صندوق الملك عبدالله الثاني في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان: "بناء وتهيئة قدرات نخبة من طلبة الجامعة الهاشمية"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون.
وتأتي الورشة ضمن مشروع "سياسو ميتر" الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع.
وقال المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، الدكتور محمد أبورمان:"إن الأردن بحاجة إلى أحزاب قوية وقادرة وفاعلة وقريبة من الشباب وقادرة على إرسال رسالة أردنية وطنية داخليًا وخارجيًا"، لافتا إلى أن الحزب السياسي هو مختبر للتدريب السياسي وبناء القيادات والتوعية السياسية والتصعيد السياسي وتعزيز الوعي الوطني.
من جانبه، تحدث الدكتور الزبون حول أهمية المشاركة في الأحزاب إذ يعد ذلك مطلبًا ملكيًا وطنيًا شبابيًا، مبني على الفكر والوعي والتطلع إلى المستقبل، بهدف تحقيق النهضة الوطنية وتعزيز الحياة الديمقراطية وصولًا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين يوليان القطاع الشبابي أهمية كبيرة وهو على سلم الأولويات الوطنية عبر التوجيه الدائم لإيجاد خطط وبرامج تحاكي احتياجات ورغبات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية وضرورة إشراكهم في صنع القرار.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
26/12/2023 21:12:34

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