اليرموك تنظم هاكثون ابتكاري لاستقطاب المشاريع الطلابية البيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 كانون الأول (بترا )- بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات "هاكثون" ابتكاري حول الابتكارات البيئية، والذي نظمه مركز الريادة والابتكار وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ضمن برنامج المشروع المشترك بين جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى.

ويحمل المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج "المناخ للمدن" اسم "بناء عام متعدد الاستخدامات: نظيف وموفر للطاقة".

ويعقد الهاكثون الذي "يجتمع فيه ذوو الخبرات في قطاعي تكنولوجيا المعلومات" على مدار 3 أيام في منصة زين للإبداع بالجامعة، ويتضمن في اليومين الأولين ورشا تدريبية حول كيفية بناء نموذج العمل التجاري وخطة العمل وتقديم وعرض المشاريع، فيما يخصص اليوم الثالث للمنافسات وتقديم الأفكار.

وقال مدير المشروع، الدكتور مظهر طعامنة، من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حماية البيئة وتخفيف آثار التغير المناخي وتحسين جودة الحياة من خلال إنشاء نموذج تنمية مستدام للمرافق العامة ضمن تعاون مشترك بين جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع الذي هو عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات نظيف وموفر للطاقة في موقع استراتيجي بمنطقة الوسط التجاري لمدينة إربد، بجوار تل إربد التاريخيّ والأثري.

من جهته، أكد مدير مركز الريادة والابتكار، الدكتور "محمد أشرف" العتوم، أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لطلبة الجامعة بهدف الاطلاع واستقطاب الأفكار والمشاريع الطلابية في مختلف المجالات الابتكارية، وخصوصا تلك التي تهم الأردن والعالم ومنها الابتكارات البيئية التي يمكن أن تساهم في إيجاد حلول مساندة لمشاكل بيئية كالفقر المائي والتغيرات المناخية.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى توسيع الآفاق لدى طلبة الجامعة لعمل نماذج أولية، لأفكارهم ومشاريعهم القابلة للتحول لمشاريع تطبيقية تساهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

-- (بترا)

أ غ /ب ع/ هـح

26/12/2023 21:08:49