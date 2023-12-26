اليرموك تنظم هاكثون ابتكاري لاستقطاب المشاريع الطلابية البيئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 كانون الأول (بترا )- بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات "هاكثون" ابتكاري حول الابتكارات البيئية، والذي نظمه مركز الريادة والابتكار وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ضمن برنامج المشروع المشترك بين جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى.
ويحمل المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج "المناخ للمدن" اسم "بناء عام متعدد الاستخدامات: نظيف وموفر للطاقة".
ويعقد الهاكثون الذي "يجتمع فيه ذوو الخبرات في قطاعي تكنولوجيا المعلومات" على مدار 3 أيام في منصة زين للإبداع بالجامعة، ويتضمن في اليومين الأولين ورشا تدريبية حول كيفية بناء نموذج العمل التجاري وخطة العمل وتقديم وعرض المشاريع، فيما يخصص اليوم الثالث للمنافسات وتقديم الأفكار.
وقال مدير المشروع، الدكتور مظهر طعامنة، من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حماية البيئة وتخفيف آثار التغير المناخي وتحسين جودة الحياة من خلال إنشاء نموذج تنمية مستدام للمرافق العامة ضمن تعاون مشترك بين جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع الذي هو عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات نظيف وموفر للطاقة في موقع استراتيجي بمنطقة الوسط التجاري لمدينة إربد، بجوار تل إربد التاريخيّ والأثري.
من جهته، أكد مدير مركز الريادة والابتكار، الدكتور "محمد أشرف" العتوم، أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لطلبة الجامعة بهدف الاطلاع واستقطاب الأفكار والمشاريع الطلابية في مختلف المجالات الابتكارية، وخصوصا تلك التي تهم الأردن والعالم ومنها الابتكارات البيئية التي يمكن أن تساهم في إيجاد حلول مساندة لمشاكل بيئية كالفقر المائي والتغيرات المناخية.
وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى توسيع الآفاق لدى طلبة الجامعة لعمل نماذج أولية، لأفكارهم ومشاريعهم القابلة للتحول لمشاريع تطبيقية تساهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
-- (بترا)
أ غ /ب ع/ هـح
26/12/2023 21:08:49
MENAFN26122023000117011021ID1107659163
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