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ارتفاع عدد ضباط وجنود الاحتلال القتلى في غزة إلى 6 خلال الـ 24 ساعة

12/26/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6، خلال 24 ساعة.
وكان جيش الاحتلال، أعلن عن مقتل 3 ضباط وجنود صباح اليوم الثلاثاء، وإصابة 4 بجروح خطرة في معارك جنوب غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائلييين القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين أول إلى 495 قتيلا، بينهم 162 عسكريا منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:55:47

MENAFN26122023000117011021ID1107659162

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