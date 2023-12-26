ارتفاع عدد ضباط وجنود الاحتلال القتلى في غزة إلى 6 خلال الـ 24 ساعة

ارتفاع عدد ضباط وجنود الاحتلال القتلى في غزة إلى 6 خلال الـ 24 ساعة
التاريخ
12/26/2023 2:30:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6، خلال 24 ساعة.
وكان جيش الاحتلال، أعلن عن مقتل 3 ضباط وجنود صباح اليوم الثلاثاء، وإصابة 4 بجروح خطرة في معارك جنوب غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائلييين القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين أول إلى 495 قتيلا، بينهم 162 عسكريا منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:55:47
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