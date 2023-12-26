ارتفاع عدد ضباط وجنود الاحتلال القتلى في غزة إلى 6 خلال الـ 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6، خلال 24 ساعة.

وكان جيش الاحتلال، أعلن عن مقتل 3 ضباط وجنود صباح اليوم الثلاثاء، وإصابة 4 بجروح خطرة في معارك جنوب غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائلييين القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين أول إلى 495 قتيلا، بينهم 162 عسكريا منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

26/12/2023 20:55:47