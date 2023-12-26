العمل وجمعية البنوك تنظمان ورشة حول أنظمة السلامة المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية البنوك، ورشة عمل توعوية للقطاع المصرفي حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة لسنة 2023، بهدف رفع الوعي لدى المشاركين.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، افتتح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، فعاليات الورشة التي تضمنت عرض أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة لسنة 2023.
وشارك في الورشة التي أدار فعالياتها مدير الدائرة القانونية في جمعية البنوك، عبدالناصر الرحاحلة، عدد من المعنيين بتطبيق تشريعات السلامة والصحة المهنية في البنوك من العاملين في مجال الموارد البشرية، إضافة لمشرفي السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع الحيوي من جميع البنوك في الأردن.
وقدمت مديرة السلامة والصحة المهنية المهندسة نجاح ابو طافش ورئيس قسم حوادث واصابات العمل المهندسة ايمان العبداللات في الوزارة، عرضا مفصلا حول الأنظمة والتعليمات الصادرة لسنة 2023، والتطبيق الأمثل لهذه الأنظمة والتعليمات، وقائمة الأخطار المهنية في مكان العمل، وتأثير هذة الاخطار على العاملين والإجراءات والتدابير الوقائية لحمايتهم.
كما عرضتا لكيفية اجراء عملية تقييم المخاطر، حيث تم التركيز على الأخطار المهنية الأكثر شيوعًا في القطاع المصرفي، بالإضافة لشرح تفصلي للعديد من الاجراءات الوقائية للحد من كل نوع من هذه الاخطار في مكان العمل، واخطار الاضاءة مثل اخطار الاعمال المكتبية والاخطار النفسية والاجتماعية.
(بترا)
ح خ/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:26:39
MENAFN26122023000117011021ID1107659160
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