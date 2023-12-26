العمل وجمعية البنوك تنظمان ورشة حول أنظمة السلامة المهنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية البنوك، ورشة عمل توعوية للقطاع المصرفي حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة لسنة 2023، بهدف رفع الوعي لدى المشاركين.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، افتتح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، فعاليات الورشة التي تضمنت عرض أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة لسنة 2023.

وشارك في الورشة التي أدار فعالياتها مدير الدائرة القانونية في جمعية البنوك، عبدالناصر الرحاحلة، عدد من المعنيين بتطبيق تشريعات السلامة والصحة المهنية في البنوك من العاملين في مجال الموارد البشرية، إضافة لمشرفي السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع الحيوي من جميع البنوك في الأردن.

وقدمت مديرة السلامة والصحة المهنية المهندسة نجاح ابو طافش ورئيس قسم حوادث واصابات العمل المهندسة ايمان العبداللات في الوزارة، عرضا مفصلا حول الأنظمة والتعليمات الصادرة لسنة 2023، والتطبيق الأمثل لهذه الأنظمة والتعليمات، وقائمة الأخطار المهنية في مكان العمل، وتأثير هذة الاخطار على العاملين والإجراءات والتدابير الوقائية لحمايتهم.

كما عرضتا لكيفية اجراء عملية تقييم المخاطر، حيث تم التركيز على الأخطار المهنية الأكثر شيوعًا في القطاع المصرفي، بالإضافة لشرح تفصلي للعديد من الاجراءات الوقائية للحد من كل نوع من هذه الاخطار في مكان العمل، واخطار الاضاءة مثل اخطار الاعمال المكتبية والاخطار النفسية والاجتماعية.

(بترا)

ح خ/ب ع/ ع ط

26/12/2023 20:26:39