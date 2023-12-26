دخول حظر استيراد بعض نماذج ساعة أبل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 26 كانون الأول (بترا)- دخل الحظر الأميركي على استيراد بعض نماذج ساعات أبل الذكية حيز التنفيذ الثلاثاء بعدما عمدت إدارة الرئيس جو بايدن الى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.
وقررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في تشرين الأول الماضي حظر استيراد بعض طرازات أبل ووتش الى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الاوكسيجين في الدم، بحسب واشنطن بوست.
وعلقت أبل الأسبوع الماضي مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في أيلول، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).
ويعود ذلك الى شكوى رفعت الى اللجنة في منتصف 2021 تتهم آبل بانتهاك وظيفة قياس الأوكسيجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.
وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء "بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة كاثرين تاي عدم التراجع عن القرار واصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 كانون الأول 2023".
وكانت شركة أبل تعمل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية في أميركا والعالم .
--(بترا)
ب خ/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:24:50
MENAFN26122023000117011021ID1107659159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.