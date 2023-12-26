دخول حظر استيراد بعض نماذج ساعة أبل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 26 كانون الأول (بترا)- دخل الحظر الأميركي على استيراد بعض نماذج ساعات أبل الذكية حيز التنفيذ الثلاثاء بعدما عمدت إدارة الرئيس جو بايدن الى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.

وقررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في تشرين الأول الماضي حظر استيراد بعض طرازات أبل ووتش الى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الاوكسيجين في الدم، بحسب واشنطن بوست.

وعلقت أبل الأسبوع الماضي مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في أيلول، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).

ويعود ذلك الى شكوى رفعت الى اللجنة في منتصف 2021 تتهم آبل بانتهاك وظيفة قياس الأوكسيجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء "بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة كاثرين تاي عدم التراجع عن القرار واصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 كانون الأول 2023".

وكانت شركة أبل تعمل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية في أميركا والعالم .

--(بترا)

ب خ/ب ع/ ع ط

26/12/2023 20:24:50