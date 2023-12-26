مسيرة ووقفة تضامنية نصرة لغزة في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 كانون الأول (بترا)- خرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة العشاء من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في إربد نصرة لغزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة واستهداف المدنيين والأبرياء العزل.
وردد المشاركون في المسيرة التي شاركت فيها فاعليات شعبية وسياسية ونقابية وحزبية وشبابية ونسائية ومنظمات مجتمع مدني هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.
وندد المشاركون في المسيرة التي دعا اليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين انها حرب إبادة وتطهير عرقي تستهدف تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة واغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي يتعرض له قطاع غزة.
وأكدوا على حقيقة التمسك بالعقيدة والإيمان بأن النصر لأصحاب الحق والشرعية، لافتين إلى أن دماء الشهداء هي بوصلة التحرير والنصر وأن حق العودة لا تفريط فيه ولا تنازل عنه.
وثمنوا مواقف الأردن الشجاعة قيادة وشعبا في نصرة وإغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف العدوان على القطاع.
كما نظمت فعاليات شعبية وقفة تضامنية على مثلث كفريوبا غرب إربد نصرة لغزة والمسجد الاقصى.
وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال المدعومة أميركيا على قطاع غزة، كما ندووا بالانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون اليهود في باحات المسجد الاقصى، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والاعتداءات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وحيوا صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته.
--(بترا)
م ق/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:23:09
MENAFN26122023000117011021ID1107659158
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