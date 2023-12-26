منتخب الكرة يختتم تدريباته في عمان ويغادر لملاقاة لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة مساء اليوم إلى مدينة طرابلس اللبنانية، لمواجهة أصحاب الأرض وديا، الخميس المقبل ضمن التحضيرات لخوض بطولة كأس آسيا 2023 منتصف الشهر المقبل في قطر.

وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدرب الحسين عموتا، وبحضور 25 لاعبا من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني.

وتضم قائمة النشامى الأولية 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

في المقابل، يخضع اللاعبون: نور الروابدة وعلي علوان، لتدريبات بدنية خاصة في العاصمة عمان خلال معسكر النشامى في لبنان، وفقاً لرؤية الجهاز الفني، على أن يلتحقوا بالتدريبات الجماعية بعد عودة الوفد مباشرة من طرابلس مساء الجمعة المقبل.

وينتظر أن يستأنف النشامى تدريباته اليومية في عمان بعد عودته من لبنان، مع استكمال التحاق المحترفين بالخارج تباعا، على أن يعلن المنتخب الوطني مطلع الشهر المقبل، قائمته النهائية للبطولة القارية، والتي تضم 26 لاعباً، قبل أن يغادر إلى الدوحة للقاء نظيره القطري في 5 كانون الثاني، ثم مواجهة اليابان في 9 من الشهر ذاته.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني 2024، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

26/12/2023 20:20:19