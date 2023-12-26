منتخب الكرة يختتم تدريباته في عمان ويغادر لملاقاة لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة مساء اليوم إلى مدينة طرابلس اللبنانية، لمواجهة أصحاب الأرض وديا، الخميس المقبل ضمن التحضيرات لخوض بطولة كأس آسيا 2023 منتصف الشهر المقبل في قطر.
وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدرب الحسين عموتا، وبحضور 25 لاعبا من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني.
وتضم قائمة النشامى الأولية 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
في المقابل، يخضع اللاعبون: نور الروابدة وعلي علوان، لتدريبات بدنية خاصة في العاصمة عمان خلال معسكر النشامى في لبنان، وفقاً لرؤية الجهاز الفني، على أن يلتحقوا بالتدريبات الجماعية بعد عودة الوفد مباشرة من طرابلس مساء الجمعة المقبل.
وينتظر أن يستأنف النشامى تدريباته اليومية في عمان بعد عودته من لبنان، مع استكمال التحاق المحترفين بالخارج تباعا، على أن يعلن المنتخب الوطني مطلع الشهر المقبل، قائمته النهائية للبطولة القارية، والتي تضم 26 لاعباً، قبل أن يغادر إلى الدوحة للقاء نظيره القطري في 5 كانون الثاني، ثم مواجهة اليابان في 9 من الشهر ذاته.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني 2024، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:20:19
MENAFN26122023000117011021ID1107659157
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