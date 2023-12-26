روسيا تسجّل رقما قياسيا في صادرات الحبوب
التاريخ
12/26/2023 2:29:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 كانون الأول (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها رقما قياسيا في صادرات الحبوب في النصف الأول من العام الزراعي الحالي بتصدير 30.5 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي اليوم إن "صادرات الحبوب بلغت منذ بداية الموسم وحتى منتصف كانون الأول الحالي 30.5 مليون طن بزيادة نسبتها 33 بالمئة مقارنة بالعام الزراعي السابق".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
26/12/2023 20:18:51
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