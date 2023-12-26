روسيا تسجّل رقما قياسيا في صادرات الحبوب

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 كانون الأول (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها رقما قياسيا في صادرات الحبوب في النصف الأول من العام الزراعي الحالي بتصدير 30.5 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي اليوم إن "صادرات الحبوب بلغت منذ بداية الموسم وحتى منتصف كانون الأول الحالي 30.5 مليون طن بزيادة نسبتها 33 بالمئة مقارنة بالعام الزراعي السابق".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

26/12/2023 20:18:51