مالية النواب تناقش موازنة المياه والري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول( بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات موازنة وزارة المياه والري لعام 2024.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والأمناء العامون للوزارة، ومدراء شركات المياه، إن موازنة الوزارة المقدرة بلغت نحو 32.300 مليون دينار بارتفاع نحو 11.200مليون دينار عن إعادة تقدير 2023.

وبين أن النفقات الجارية بلغت 2.5 مليون دينار بارتفاع نحو 255 ألف دينار، منها النمو الطبيعي في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، إضافة إلى النفقات الرأسمالية التي بلغت نحو 29.800 مليون دينار بارتفاع نحو 11مليون دينار.

وتساءل السليحات عن إجراءات الوزارة، بعد استلام عرض ائتلاف الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني من حيث عددها والعروض الفنية للمرحلة المقبلة وبدء التنفيذ والكلفة التقديرية وعن أثر اصدار فاتورة استهلاك المياه الشهرية وهيكلة أثمان المياه، "الفاقد المائي" ،وعن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وعن كلف ضخ المياه وعن تقييم شبكة المياه فنياً، وعن نسبة المياه الموجهة للزراعة ومشاريع رفع كفاءتها، وعن المياه الجوفية والآبار والاعتداءات، وعن شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

من جانبه، قدم أبو السعود، شرحا عن التغييرات التي شهدتها الموازنة للعام المقبل، حيث وضع اللجنة بواقع الوزارة المالي.

وبين أن الأردن يعاني من عجز مائي وشح في موارده المائية ، وهناك مجموعة من العوامل ساهمت في ذلك منها أزمة اللجوء ، والتغيرات المناخية ، مبينا أن حصة القطاع الزراعي من المياه تبلغ 55 بالمئة لذا نأمل من تطوير أنماط الري في الزراعة.

وبين أبو السعود أنه يوجد هناك اعتداءات غير مشروعة على مصادر المياه حيث تعاملت معها ضمن الأنظمة والقوانين وقامت بردم مجموعة من الآبار المخالفة، وإزالة اعتداءات في منطقة وادي الأردن وقناة الملك عبدالله.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوسعة شبكة الصرف الصحي حيث بلغت 36 محطة تنتج 150 مليون متر مكعب صالحة للزراعة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على إنهاء المشاكل المتعلقة بمياه اليرموك من تضخم الكوادر وارتفاع الكلف التشغيلية وتم تعيين مدير جديد وسيتم تقييم الأمور لاحقاً.

من جانبهم تحدث مدراء شركات المياه ( مياهنا ، والعقبة، واليرموك ) عن الواقع المالي وموزانتهم السنوية وأهم التحديات التي تواجههم والعمل على حلها وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها.

من جانبهم، طالب النواب علي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، عمر النبر، بسام الفايز، أسماء الرواحنة، سالم الضمور، نضال الحياري، رمزي العجارمة، جعفر الربابعة، خالد البستنجي، موسى أبو هنطش، بضرورة إيجاد حلول لمشكلة عجز المياه وضرورة العمل على تنفيذ الناقل الوطني، فيما دار نقاش حول كثير من القضايا المتعلقة بوزارة المياه.

--(بترا)

ي ع/ب ع/ ع ط

26/12/2023 20:17:03