حوارية بإربد حول تشغيل الفتيات من ذوات الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 26 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية النهضة للتحديات الحركية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول تشغيل الفتيات ذوات الإعاقة "الصعوبات والتحديات" وذلك ضمن مشروعها " بلا تمييز" .

واكد مساعد محافظ إربد للشؤون التنمية غيث عبيدات، خلال رعايته الفعالية مندوبا عن المحافظ ، أهمية تقديم الرعاية والخدمات لذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والحصول عليها .

بدورها، استعرضت مديرة مشروع بلا تميز، نهاية الردايدة، موجزا عن المشروع الذي يستهدف الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة والصعوبات والتحديات التي تواجههن للوصول الى سوق العمل، مشيرة إلى المشروع الذي أطلقته الجمعية اخيرا لدعم وتشغيل الفتيات ذوات الإعاقة في القطاع الخاص ضمن بيئة آمنة .

وقدم نائب رئيس الجمعية كمال طوالبة، مخرجات وتوصيات دراسة بحثية التي أعدتها الجمعية للوقوف على واقع الحال ومدى توفر المتطلبات .

من جانبه ، أثنى مدير التنمية لمحافظة اربد محمد أبو طربوش، على عمل الجمعية والنهج الحقوقي الذي تتبناه.

بدوره تحدث ضابط ارتباط في مديرية العمل في محافظة اربد صالح البدارنة عن قانون العمل والمواد المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت اريج سليم من وحدة تمكين المرأة في بلدية اربد الكبرى، توصيات لإعداد ورقة سياسات لتضمين السيدات ذوات الإعاقة بكوتا خاصة تضمن لها نسبتها في التوظيف .

وعرضت مندوبة الستي سنتر " جلاكسي بار"، شهد أبو رمانة، تجارب ناجحة في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

--(بترا)

ا.ح/ ن ح/ ع ط

26/12/2023 19:41:29