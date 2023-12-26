حوارية بإربد حول تشغيل الفتيات من ذوات الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 26 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية النهضة للتحديات الحركية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول تشغيل الفتيات ذوات الإعاقة "الصعوبات والتحديات" وذلك ضمن مشروعها " بلا تمييز" .
واكد مساعد محافظ إربد للشؤون التنمية غيث عبيدات، خلال رعايته الفعالية مندوبا عن المحافظ ، أهمية تقديم الرعاية والخدمات لذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والحصول عليها .
بدورها، استعرضت مديرة مشروع بلا تميز، نهاية الردايدة، موجزا عن المشروع الذي يستهدف الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة والصعوبات والتحديات التي تواجههن للوصول الى سوق العمل، مشيرة إلى المشروع الذي أطلقته الجمعية اخيرا لدعم وتشغيل الفتيات ذوات الإعاقة في القطاع الخاص ضمن بيئة آمنة .
وقدم نائب رئيس الجمعية كمال طوالبة، مخرجات وتوصيات دراسة بحثية التي أعدتها الجمعية للوقوف على واقع الحال ومدى توفر المتطلبات .
من جانبه ، أثنى مدير التنمية لمحافظة اربد محمد أبو طربوش، على عمل الجمعية والنهج الحقوقي الذي تتبناه.
بدوره تحدث ضابط ارتباط في مديرية العمل في محافظة اربد صالح البدارنة عن قانون العمل والمواد المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقدمت اريج سليم من وحدة تمكين المرأة في بلدية اربد الكبرى، توصيات لإعداد ورقة سياسات لتضمين السيدات ذوات الإعاقة بكوتا خاصة تضمن لها نسبتها في التوظيف .
وعرضت مندوبة الستي سنتر " جلاكسي بار"، شهد أبو رمانة، تجارب ناجحة في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة.
--(بترا)
ا.ح/ ن ح/ ع ط
26/12/2023 19:41:29
MENAFN26122023000117011021ID1107659154
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