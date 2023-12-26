دوام لمديريات الضريبة السبت المقبل وتمديد دوام الأحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جميع المكلفين الذين لم يتمكنوا من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023.

وقالت الدائرة في بيان إنه يمكن للمكلفين مراجعة مديرياتها ومراكزها الضريبية خلال الأيام المتبقية من العام الحالي لتصويب أوضاعهم الضريبية، كما يمكنهم تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمان والزرقاء واربد والعقبة يوم السبت المقبل لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين، وتمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل لتمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

--(بترا)

رش/ن ح/ ع ط

26/12/2023 19:39:50