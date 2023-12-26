دوام لمديريات الضريبة السبت المقبل وتمديد دوام الأحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جميع المكلفين الذين لم يتمكنوا من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023.
وقالت الدائرة في بيان إنه يمكن للمكلفين مراجعة مديرياتها ومراكزها الضريبية خلال الأيام المتبقية من العام الحالي لتصويب أوضاعهم الضريبية، كما يمكنهم تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمان والزرقاء واربد والعقبة يوم السبت المقبل لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين، وتمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل لتمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
--(بترا)
رش/ن ح/ ع ط
26/12/2023 19:39:50
MENAFN26122023000117011021ID1107659153
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