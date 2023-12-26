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الأشغال: تحويل السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

12/26/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، إغلاق حركة المرور أعلى الجسر القوسي للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور ضمن تقاطع عين غزال، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للجسر ولمدة شهر .
وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجري تحويل حركة المرور إلى نفق المزارع وتقاطع ماركا للالتفاف والعودة باتجاه طبربور- المدينة الرياضية.
وأكدت أن التحويلة مجهزة بعناصر السلامة المرورية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.
- -(بترا)
م ح/ن ح/ ع ط
26/12/2023 19:09:37

MENAFN26122023000117011021ID1107659152

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