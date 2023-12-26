غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 26 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الثلاثاء، لغارات وقصف إسرائيلي.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الانباء الاردنية "بترا" إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات: مروحين، والقليلة، والضهيرة، وعلما الشعب، والكنيسة، وميس الجبل، بالتزامن مع تحليق فوق مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في صور.

وأضاف أن ذلك تزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف بلدات الناقورة، تولين، وجبل بلاط، ومروحين، وبليدا، وميس الجبل، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح نتيجة القصف.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ ع ط

26/12/2023 19:08:06