غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الثلاثاء، لغارات وقصف إسرائيلي.
وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الانباء الاردنية "بترا" إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات: مروحين، والقليلة، والضهيرة، وعلما الشعب، والكنيسة، وميس الجبل، بالتزامن مع تحليق فوق مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في صور.
وأضاف أن ذلك تزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف بلدات الناقورة، تولين، وجبل بلاط، ومروحين، وبليدا، وميس الجبل، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح نتيجة القصف.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ ع ط
26/12/2023 19:08:06
MENAFN26122023000117011021ID1107659151
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