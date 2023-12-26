70 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 26 كانون الأول (بترا)- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، عامر أخو ارشيدة، إن نسبة الإنجاز بمشروع مبنى البلدية بلغت 70 بالمئة، وإن العمل بالمشروع يسير ضمن الخطة التي وضعت له.

وبين أن المشروع سيسهم في تجميع دوائر وأقسام البلدية في مبنى واحد، تسهيلا على المواطنين والمراجعين لإنهاء معاملاتهم، والذي يوفر ما يزيد على 200 موقف لسيارات المراجعين، لافتا إلى أنه سيتم نقل محكمة البلدية من داخل الوسط التجاري إلى المبنى المراد تأهيله بقسم مستقل.

وأوضح أن الوفر المحقق من جميع دوائر وأقسام البلدية في مبنى واحد يزيد على 170 ألف دينار سنويا، وذلك كبدل إيجار للمباني الحالية وخدمات متفرقة وفواتير طاقة كهربائية، حيث سيكون من ضمن أعمال تأهيل المبنى توفير نظام توليد طاقة شمسية بما يزيد على 530 كيلو واط.

وأشار اخو ارشيدة إلى ان عملية إعادة تأهيل مبنى سوق الحسبة المركزي ليصبح مبنى لدار البلدية، تأتي حرصا على ممتلكات البلدية ومنع هدر المال العام، للاستفادة من المبنى القائم والمهجور منذ حوالي 35 عاما.

--(بترا)

ه ق/ ف م/رق

26/12/2023 17:55:42