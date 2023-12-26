70 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 26 كانون الأول (بترا)- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، عامر أخو ارشيدة، إن نسبة الإنجاز بمشروع مبنى البلدية بلغت 70 بالمئة، وإن العمل بالمشروع يسير ضمن الخطة التي وضعت له.
وبين أن المشروع سيسهم في تجميع دوائر وأقسام البلدية في مبنى واحد، تسهيلا على المواطنين والمراجعين لإنهاء معاملاتهم، والذي يوفر ما يزيد على 200 موقف لسيارات المراجعين، لافتا إلى أنه سيتم نقل محكمة البلدية من داخل الوسط التجاري إلى المبنى المراد تأهيله بقسم مستقل.
وأوضح أن الوفر المحقق من جميع دوائر وأقسام البلدية في مبنى واحد يزيد على 170 ألف دينار سنويا، وذلك كبدل إيجار للمباني الحالية وخدمات متفرقة وفواتير طاقة كهربائية، حيث سيكون من ضمن أعمال تأهيل المبنى توفير نظام توليد طاقة شمسية بما يزيد على 530 كيلو واط.
وأشار اخو ارشيدة إلى ان عملية إعادة تأهيل مبنى سوق الحسبة المركزي ليصبح مبنى لدار البلدية، تأتي حرصا على ممتلكات البلدية ومنع هدر المال العام، للاستفادة من المبنى القائم والمهجور منذ حوالي 35 عاما.
--(بترا)
ه ق/ ف م/رق
26/12/2023 17:55:42
MENAFN26122023000117011021ID1107659150
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