ديوان المحاسبة: 102.7 مليون دينار إجمالي الوفر المالي المتحقق العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة بجهود مدققي الديوان بلغ نحو 102.7 مليون دينار.

وقال الحمادين، في بيان صحفي، إن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.

وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، اشتمل على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.

وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتدرس المخرجات الرقابية أولاً بأول، قال الحمادين إن اللجنة حولت 18 مخرجا رقابيا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعتها بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.

وأضاف أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3 ملايين و834 ألفا و 856 دينارا، في حين حولت 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.

وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى.

وأكد زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، إذ انخفضت مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة 28 بالمئة، مقارنة مع العام 2021، كما انخفضت مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 بالمئة عن العام 2021، لافتا إلى أن عدد المركبات التي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331 مركبة، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع الكتروني.

وكان رئيس ديوان المحاسبة، سلّم التقرير السنوي لعام 2022 لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب.

ويأتي تسليم التقرير السنوي وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".

--(بترا)





و ر/ ن ح/رق





26/12/2023 17:54:36