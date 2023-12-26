لجنة الشباب والرياضة في الأعيان تبحث واقع القطاع الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 كانون الأول (بترا)- بحثت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، اليوم الثلاثاء، واقع القطاع الثقافي وتحدياته، مع ممثلي وزارة الثقافة والاتحادات والهيئات الثقافية في المملكة.

وقال داودية، إن العمل الثقافي والفني في الأردن يحظى باهتمام ملكي وحكومي وشعبي، مشيراً إلى ضرورة توفير كافة أشكال الدعم للفنانين والمبدعين الأردنيين لدورهم المركزي في حماية وتطوير الوعي واليقين والذوق العام.

وأكد أهمية وجود إرادة لدعم القطاع الثقافي ماديا وإعلاميا، وتنمية الاعتزاز الوطني في المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن الثقافة هي القوة الناعمة التي تشكل عامود ارتكاز الدول ورافعة الشعوب، وأن المنتج الثقافي الأردني وصل إلى أعلى المستويات المحلية والعالمية.

من جانبهم، أكد ممثلو الاتحادات والهيئات الثقافية في المملكة، أهمية رفع ميزانية الثقافة لتسهم في تحقيق الآمال المعقودة على المثقفين والمبدعين، حراس الأمل والوحدة الوطنية والوعي الوطني، في مواجهة الأخطار والأطماع الصهيونية والأجنبية.

وأشاروا إلى أن معيار تقدم وتطور الأمم هو الثقافة، لافتين إلى أن أخطر أنواع الاستعمار هو الفكري، ويمكن مواجهته بسلاح الفن والثقافة.

وقالوا إن الملحقين الثقافيين في الخارج يقع على عاتقهم مسؤولية إظهار الجانب المشرق للثقافة، لافتين إلى وجود العديد من الاستراتيجيات الثقافية التي تحتاج إلى خطط تنفيذية لترجمتها على أرض الواقع.

من جهتم ،أكد الأعيان، الدكتور زهير أبو فارس، والدكتور يعقوب ناصر الدين، والدكتور ابراهيم الطراونة، والدكتورة ميسون العتوم، وآسيا ياغي، أهمية تكاتف الجهود وبحث سبل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الثقافي، لأهميته في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية، وأن ذلك يتحقق بجهود ممثلي الاتحادات الثقافية والجهات المعنية كافة.

(بترا)

م ش/ف م/رق

26/12/2023 17:42:23