سلطة اقليم البترا تلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 26 كانون الأول (بترا) - أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الدولي الانمائي، على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطة لتنظيم المحمية الأثرية، ورؤيتها الاستراتيجية، وأهم المشاريع المنوي تنفيذها بالشراكة مع مختلف الجهات الداعمة لرؤية السلطة.

وأكد بريزات، أن البترا وجهة سياحية عالمية، ويجب علينا جميعا ترسيخ الجهود لتسويقها وتطوير المنتج السياحي فيها بأعلى المعايير الملائمة للسياحة العالمية، في ظل توجيهات جلالة الملك لتعزيز الرؤية الاقتصادية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

وقالت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، إنّ حماية البيئة هي عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى " الإستدامة البيئية ".

واستعرض الوفد الأممي رؤيتهم للتشاركية مع إدارة السلطة ، وبعض المشاريع على مستوى المملكة منها إدارة النفايات لتقليل الإنبعاث الكربوني، واستثمار فرص الطاقة المتجددة، و ترشيد استخدام البلاستيك والمنتجات الضارة على البيئة في القطاع الفندقي السياحي .

--(بترا)

دط/ ف م

26/12/2023 17:27:56