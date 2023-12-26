سلطة اقليم البترا تلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 26 كانون الأول (بترا) - أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الدولي الانمائي، على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطة لتنظيم المحمية الأثرية، ورؤيتها الاستراتيجية، وأهم المشاريع المنوي تنفيذها بالشراكة مع مختلف الجهات الداعمة لرؤية السلطة.
وأكد بريزات، أن البترا وجهة سياحية عالمية، ويجب علينا جميعا ترسيخ الجهود لتسويقها وتطوير المنتج السياحي فيها بأعلى المعايير الملائمة للسياحة العالمية، في ظل توجيهات جلالة الملك لتعزيز الرؤية الاقتصادية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وقالت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، إنّ حماية البيئة هي عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى " الإستدامة البيئية ".
واستعرض الوفد الأممي رؤيتهم للتشاركية مع إدارة السلطة ، وبعض المشاريع على مستوى المملكة منها إدارة النفايات لتقليل الإنبعاث الكربوني، واستثمار فرص الطاقة المتجددة، و ترشيد استخدام البلاستيك والمنتجات الضارة على البيئة في القطاع الفندقي السياحي .
--(بترا)
دط/ ف م
26/12/2023 17:27:56
MENAFN26122023000117011021ID1107659146
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