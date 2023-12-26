جامعة الزرقاء تحصل على زمالة برنامج قادة الإبتكار العالمية 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 26 كانون الأول(بترا)-حصل مدير مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء الدكتور أنس الشيشاني، على زمالة برنامج "قادة الإبتكار" العالمي LIF Global 2024، والمقدمة من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة.

وحضر الإجتماع، الذي نظمه الشريك المحلي في الأردن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برعاية الأمين العام للمجلس الدكتور مشهور الرفاعـي، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الصيدلة الدكتورة أحلام الكيلاني.

وتمنح الزمالة المشاركين فيها مجموعة دورات تدريبية على مدى ستة أشهر، إضافة إلى شبكهم بالهيئات التي تدعم الإبتكار على المستوى المحلي و العالمي.

وأكد الرمحي، خلال تصريح صحفي اليوم، أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز المعرفة والخبرات العلمية لمنسوبي الجامعة، ودورها في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا في الأردن، مشيراً إلى أن اختيار عضو هيئة تدريس من جامعة الزرقاء للمشاركة في هذا البرنامج العالمي يؤكد المكانة التي تحتلها الجامعة، وتميز منسوبيها في المجالات العلمية والبحثية، حيث أن الجامعة ستسخر كامل إمكانياتها لمشاركة منسوبيها في الفعاليات المحلية والعالمية.

كما أشارت الدكتورة الكيلاني إلى أهمية مشاركة الدكتور الشيشاني في الزمالة لتعكس التزام جامعة الزرقاء بدعم أعضاء هيئتها التدريسية في المجالات البحثية والأكاديمية، وتعزيز دورها كمؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي.

--(بترا)

ع ض/ف ق

26/12/2023 17:27:24