جامعة الزرقاء تحصل على زمالة برنامج قادة الإبتكار العالمية 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 26 كانون الأول(بترا)-حصل مدير مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء الدكتور أنس الشيشاني، على زمالة برنامج "قادة الإبتكار" العالمي LIF Global 2024، والمقدمة من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة.
وحضر الإجتماع، الذي نظمه الشريك المحلي في الأردن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برعاية الأمين العام للمجلس الدكتور مشهور الرفاعـي، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الصيدلة الدكتورة أحلام الكيلاني.
وتمنح الزمالة المشاركين فيها مجموعة دورات تدريبية على مدى ستة أشهر، إضافة إلى شبكهم بالهيئات التي تدعم الإبتكار على المستوى المحلي و العالمي.
وأكد الرمحي، خلال تصريح صحفي اليوم، أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز المعرفة والخبرات العلمية لمنسوبي الجامعة، ودورها في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا في الأردن، مشيراً إلى أن اختيار عضو هيئة تدريس من جامعة الزرقاء للمشاركة في هذا البرنامج العالمي يؤكد المكانة التي تحتلها الجامعة، وتميز منسوبيها في المجالات العلمية والبحثية، حيث أن الجامعة ستسخر كامل إمكانياتها لمشاركة منسوبيها في الفعاليات المحلية والعالمية.
كما أشارت الدكتورة الكيلاني إلى أهمية مشاركة الدكتور الشيشاني في الزمالة لتعكس التزام جامعة الزرقاء بدعم أعضاء هيئتها التدريسية في المجالات البحثية والأكاديمية، وتعزيز دورها كمؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي.
--(بترا)
ع ض/ف ق
26/12/2023 17:27:24
MENAFN26122023000117011021ID1107659145
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