القيسي: القطاع السياحي رغم حساسيته خلال الأزمات إلا أنه مرن ومنيع وسريع التعافي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا) حاكم الخضير- قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات حساسية بالأزمات، إلا أنه رغم حساسيته العالية فهو قطاع مرن ومنيع وسريع الاستجابة للتعافي.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي استضافه منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، بتنظيم وزارة الاتصال الحكومي، وحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ورئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر سهيل هلسه، ورئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين.

وبين القيسي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الإتصال الحكومي، إن الأزمة التي يمر بها الأردن والتداعيات السلبية على الاقتصاد الكلي وعلى قطاعات كثيرة منها قطاع السياحة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة، ليست الأولى التي يتعرض لها الأردن خلال العقود الماضية، مؤكداً أن المملكة دائماً منيعة وقوية واعتادت على الخروج من الأزمات أقوى من السابق.

وأشار إلى أن عدد زوار المملكة خلال الـ11 شهرا الماضية بلغ نحو 5.937 مليون زائر، بارتفاع 29.2 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وبنسبة 19.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

وأضاف أن الدخل السياحي لنفس الفترة بلغ حوالي 4.894 مليار دينار، محققا ارتفاعاً بنسبة 30.5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، بنسبة 28.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، مشيراً الى أنه لو لم تحدث هذه الأزمة لوصلت الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع السياحي.

وبخصوص نسب الاسترداد في أعداد الزوار لهذا العام، أوضح القيسي أن نسبة استرداد أعداد السياح خلال الـ 9 أشهر الماضية من هذا العام، زادت نحو 20 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 الذي يعد سنة القياس للسياحة في العالم، بحسب منظمة السياحة العالمية.

كما بين أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي ومساهمته في الاقتصاد الكلي خلال العام الحالي بلغت 14.6 بالمئة.

وتحدث القيسي عن منهجية الوزارة للتعامل مع أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياتها على القطاع السياحي، لافتا إلى أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركاء بالقطاع السياحي والجمعيات السياحية كافة، منذ بداية الأزمة لبحث تداعياتها وايجاد حلول للخروج منها.

وأشار إلى تشكيل فريقين، الأول برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات الأمنية وجميع الجمعيات المعنية، حيث كان هذا الفريق يتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بالأرقام وتدفق الزوار للمواقع الرئيسية، والتحديات والمعيقات التي تحدث بشكل يومي، أما الفريق الثاني فشُكل أيضا برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن البنك المركزي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، لبحث التداعيات الاقتصادية على القطاع وايجاد السبل الكفيلة لتجاوز التحديات التي تواجهه.

ولفت القيسي، الى أن هناك قرارا من الضمان الاجتماعي بتأجيل القروض على المنشآت السياحة لـ6 أشهر، وسيتم ايضاً تأجيل الفوائد، إلى جانب الاتفاق مع البنك المركزي على أن يجري التعامل مع المنشآت والمشاريع السياحية المتعثرة بحسب حالة كل مشروع أو منشأة، فيتقدم كل مشروع متعثرة بطلب للبنك الذي يتعامل معه وسيدعم البنك المركزي هذا الطلب.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة للتعامل مع العدوان على غزة وتداعياته على القطاع السياحي، بين القيسي، أن هيئة تنشيط السياحة نشرت رسائل طمأنة للإعلام الخارجي والمكاتب السياحية في الخارج، بأن الأردن ما يزال وجهة آمنة للسياح، وخاطبت وزارة الخارجية للتعميم على سفاراتها بهذا الخصوص، والعمل على تحفيز السياح لنشر رسائل تجاربهم السياحية الآمنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المواقع السياحية المختلفة، واستثمار عقد مؤتمر (ATTA) بمشاركة 41 مكتب سياحة من 14 دولة و11 جهة إعلامية عالمية للتأكيد على أن الأردن بلد آمن، بالاضافة الى تنظيم جولة لمدة أسبوع لممثلي هذه المكاتب بعد بدء الأزمة.

وقال "من الإجراءات ايضاً، تكثيف الحملات التسويقية للمملكة في البلدان العربية وللأردنيين المقيمين بالخارج والتي يشكل زوارها 80 بالمئة من زوار المبيت، وفتح السوق الروسي وتسيير رحلات الملكية الأردنية الى موسكو ومدن أخرى، ودعم السياحة الداخلية".

وأضاف أن الوزارة عملت بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، على تكثيف العمل على استدامة المواقع الأثرية والحفاظ عليها، والتوجه الى أسواق جديدة مثل أفريقيا وروسيا والصين، ووضع برامج سياحية مشتركة مع السعودية والإمارات وبعض الدول المتقدمة سياحياً كاليونان وقبرص، الى جانب العمل على تجويد المنتجات والتدريب وتأهيل العمالة في القطاع السياحي، والتركيز على السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية.

واستعرض القيسي، بعض المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة ودائرة الآثار العامة، مثل مركز حفظ القطع والمقتنيات الأثرية في نويجيس، وتأهيل وترميم وصيانة بيت فلاح الحمد، وتأهيل وتطوير المسار السياحي للسفح الجنوبي في موقع جبل القلعة، والمشروع الإقليمي للصيانة والترميم في جرش.

وأشار الى برامج سياحية متنوعة تنفذها الوزارة بالتعاون مع منطقه العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقليم البترا التنموي السياحي، مؤكداً أن هناك علاقة تكاملة وتشاركية كبيرة بين هذه الجهات.

ولفت القيسي، في إجابته عن اسئلة الصحفيين، أنه خلال الربع الثالث من العام الحالي، أُغلق 12 مكتبا سياحيا وفتح مقابلها 73 مكتبا، و3 متاجر أغلقت وفتح مقابلها 5، بينما أغلق 21 مطعما سياحيا وفتح مقابلها 96 مطعما، وأغلق فندقان وجرى ترخيص 25 فندقا جديدا.

وأوضح أنه حين النظر إلى أرقام المنشآت المغلقة والجديدة، يظهر النمو الحقيقي للقطاع السياحي، وهذا دليل على أن القطاع مرن ومنيع.

وفي حديثه عن السياحة الداخلية، بين أن هناك تخفيضا في أسعار الفنادق المشتركة في برنامج "أردننا جنة"، إذ يبلغ سعر الليلة بالفنادق 5 نجوم شامل وجبة الإفطار 35 دينارا، وأربع نجوم 25 دينارا، وثلاث نجوم 20 دينارا، والنجمتين 15 دينارا.

وبخصوص المقاطعة، قال القيسي، إن المقاطعة هي حرية شخصية وتعبير مكفول للجميع، لكن بلغة الأرقام فإن لها تأثير سلبي على أبنائنا وبناتنا العاملين في بعض المؤسسات التجارية التي جرى مقاطعتها، والذين يقدر عددهم بين 12و15 ألف أردني وأردنية، فضلاً عن سلاسل الإنتاج والتوريد التي تستخدمها هذه المؤسسات من السوق المحلي.

من جهته، قال الوزير المبيضين، إن منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة يترجم حرص الحكومة على تعزيز سياسة الإفصاح عن المعلومات لوسائل الإعلام والمواطنين، والتواصل معهم، وتقديم حوارات مع المسؤولين والمجتمع حول المواضيع والقضايا العامة.

وبين أن اللقاء الثاني من المنتدى يناقش تداعيات الأزمات على القطاع السياحي، خصوصا أثر العدوان على غزة على هذا القطاع الذي يُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكد المبيضين، أن الوزارة تحرص على إدامة التواصل مع وسائل الإعلام التي تُعد شريكا أساسيا لها في نقل رسائل الدولة وتوعية المواطنين وتثقيفهم حول مختلف القضايا، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

--(بترا)

ح خ/ن ح/رق

26/12/2023 17:21:59