الحنيفات: 20 % نسبة مساهمة القطاع الزراعي في مجمل الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 26 كانون الأول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي يصل إلى 20 بالمئة من مجمل الاقتصاد الوطني، ما يحقق وفرا وأمنا غذائيا واجتماعيا، والعديد من فرص العمل والتشغيل وإنتاج مصادر غذائية جديدة.

وأضاف الحنيفات، خلال محاضرة في جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، بعنوان " واقع القطاع الزراعي والحلول التسويقية"، أن المملكة تنتج 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها تصل إلى أكثر من 50 دولة بالعالم.

وبين أن الصادرات الزراعية تعدت حدود الـ 17 بالمئة من مجمل الصادرات، ما يؤكد اهتمام الوزارة بالتسويق الزراعي محلياً وخارجياً للمنتجات الزراعية.

وأكد الحنيفات أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يحظى باهتمام وتوجيه ملكي ليكون فاعلاً بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الكبير للقطاع الزراعي في تعزيز التشبيك مع المؤسسات المختلفة لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الدور التكاملي للوزارة مع المزارع والنقلة النوعية في الخطة الزراعية من خلال أذرع الوزارة المنتشرة على مساحات الوطن المختلفة، والتي سيلمس الجميع آثارها بحلول العام المقبل من خلال مشاريع كبيرة نفذت والتي ما زال بعضها طور التنفيذ كمصانع التبريد والمركزات والبودرة والتجفيف والمحليات الطبيعية، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات المحلية والدولية مع القطاع الخاص بهدف دعم المزارعين.

وتطرق إلى دور مؤسسة الإقراض الزراعي، ورفع قيمة القروض بتسهيلات وفوائد أقل ضمن التشاركية مع المزارعين، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالقطاع النباتي والاستفادة من تجارب الحصاد المائي وإقامة المشاتل وتوسيع الرقعة الزراعية.

وبين حرص الوزارة في التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية المتميزة ودعمها بإعداد الخطط اللازمة لتجاوز العقبات وتذليل العوائق امام المزارعين .

--(بترا)

ه ق/م ف

26/12/2023 17:21:35