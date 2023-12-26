قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 26 كانون الأول (بترا)- افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية الشرعية، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية فضيلة الدكتور سميح الزعبي.

ويضم المبنى الجديد، مجموعة من الأقسام الخاصة بالقضايا والتوثيقات والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والتوفيق الأسري.

وقال الربطة، إن الانتقال إلى المجمع الجديد في مبنى بلدية الطفيلة الكبرى وسط مدينة الطفيلة ، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.

وأكد أن الدائرة تعمل بكامل طاقتها لتطوير أعمالها، من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة، مبيناً أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية وموقع واحد، يسهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، وتعزيز الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرافق القضاء.

واطلع على سير العمل في محكمة الطفيلة الشرعية والمهام والخدمات النوعية المقدمة إلى جانب الأقسام التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة، مؤكداً أن جلالة الملك أكد في الورقة النقاشية السادسة، أهمية ودور القضاء الشرعي.

بدوره، استعرض رئيس محكمة الطفيلة الإبتدائية الشرعية القاضي الشرعي محمد الصقرات، المنجزات التي قدمتها أقسام المحكمة، والتي تضمنت الفصل في نحو 1050 قضية من مجموع القضايا البالغة 1213، فيما استقبل مركز الإصلاح والتوفيق الأسري 669 حالة، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال المحكمة خلال العام الحالي 98 بالمائة.

وأشار إلى أنه جرى إشغال المبنى الجديد وفق تخطيط مكاني يعتمد على خط سير تقديم الخدمة مع مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة، ومتطلبات السلامة العامة، ووجود مواقف للسيارات.

وقدم إيجازًا حول المبنى الجديد والخدمات التي ستقدم فيه، مشيرا إلى الجهود التي بُذلت في تحقيق الرقمنة والأتمتة في المحاكم الشرعية وتحديث التشريعات، وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.

بدوره، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن البلدية التي احتضنت المبنى الجديد للمحكمة الشرعية، تسعى إلى مواصلة أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

--(بترا)

س م/ ف م/ف ق

26/12/2023 17:05:00