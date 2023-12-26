الإدارية النيابية تناقش الواقع الإداري لوزارة النقل

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عمان 26 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة - ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس النائب المهندس يزن الشديفات، الواقع الإداري والهيكل التنظيمي لوزارة النقل.

كما ناقشت اللجنة التعديلات التي طرأت على نظام التنظيم الإداري للوزارة لسنة 2023، ومهام وحدة الجودة التي تم إضافتها في النظام رقم (92) لسنة 2023، ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري للوزارة في الفقرة (و) والبند (ه) من المادة (3) في النظام الأصلي رقم 53 لسنة 2003، والمهام والصلاحيات المناطة بلجنة التخطيط، والخطط المستقبلة لزيادة الاستثمار في الاردن، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الشديفات، "معنيون اليوم في وجود نظام إداري يحاكي استحداث هيئة الخدمة المدنية، بما يلبي التطلعات التي عملت عليها الحكومة، في تهيئة الوزارات بتحمل جزء من مهام ديوان الخدمة المدنية (سابقا)، بالتنسيق مع هيئة الخدمة المدنية، عبر التطوير وتهيئة النظام الإداري حتى يستوعب المهام الجديدة المنوطة به، وإتاحة تفعيل دور هيئة الخدمة المدنية الرقابي على الوزارات في آلية التوظيف للكوادر الجديدة في الوزارات".

وأضاف أن اللجنة تسلط الضوء على المبررات والأسباب الموجبة لتعديل النظام في وزارة النقل، والتطورات الأخرى التي حصلت في وزارة النقل.

وفيما يتعلق بالنظام الإداري الذي تم التعديل عليه، في إضافة وحدة جديدة هي (وحدة الجودة)، قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن هذا التعديل مر بكافة مراحله التشريعية الواجبة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرورا بلجنة التخطيط المعنية بالوزارة، وصولًا إلى رفع هذا التعديل حسب الأصول لرئاسة الوزارة إلى أن تم صدوره في النظام.

وتابعت، ان وحدة الجودة تم إضافتها انسجاما مع إدراج الأرصاد الجوية ضمن مهام وزارة النقل عام 2020، حيث برزت الحاجة لوجود هذه الوحدة لتتولى مهام حددتها الوزارة، ويجري الآن رفد الوحدة بالكوادر المتخصصة بعملها.

وحضر اللقاء النواب، عيد النعيمات، وعدنان مشوقة، وذياب المساعيد، ومن الوزارة، أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس اسامة كراوشة، ومدير التطوير المؤسسي والموارد البشرية، أنس اللوباني.

--(بترا)

أ ر/ف م/رق

26/12/2023 16:53:02