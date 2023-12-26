الإدارية النيابية تناقش الواقع الإداري لوزارة النقل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة - ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس النائب المهندس يزن الشديفات، الواقع الإداري والهيكل التنظيمي لوزارة النقل.
كما ناقشت اللجنة التعديلات التي طرأت على نظام التنظيم الإداري للوزارة لسنة 2023، ومهام وحدة الجودة التي تم إضافتها في النظام رقم (92) لسنة 2023، ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري للوزارة في الفقرة (و) والبند (ه) من المادة (3) في النظام الأصلي رقم 53 لسنة 2003، والمهام والصلاحيات المناطة بلجنة التخطيط، والخطط المستقبلة لزيادة الاستثمار في الاردن، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الشديفات، "معنيون اليوم في وجود نظام إداري يحاكي استحداث هيئة الخدمة المدنية، بما يلبي التطلعات التي عملت عليها الحكومة، في تهيئة الوزارات بتحمل جزء من مهام ديوان الخدمة المدنية (سابقا)، بالتنسيق مع هيئة الخدمة المدنية، عبر التطوير وتهيئة النظام الإداري حتى يستوعب المهام الجديدة المنوطة به، وإتاحة تفعيل دور هيئة الخدمة المدنية الرقابي على الوزارات في آلية التوظيف للكوادر الجديدة في الوزارات".
وأضاف أن اللجنة تسلط الضوء على المبررات والأسباب الموجبة لتعديل النظام في وزارة النقل، والتطورات الأخرى التي حصلت في وزارة النقل.
وفيما يتعلق بالنظام الإداري الذي تم التعديل عليه، في إضافة وحدة جديدة هي (وحدة الجودة)، قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن هذا التعديل مر بكافة مراحله التشريعية الواجبة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرورا بلجنة التخطيط المعنية بالوزارة، وصولًا إلى رفع هذا التعديل حسب الأصول لرئاسة الوزارة إلى أن تم صدوره في النظام.
وتابعت، ان وحدة الجودة تم إضافتها انسجاما مع إدراج الأرصاد الجوية ضمن مهام وزارة النقل عام 2020، حيث برزت الحاجة لوجود هذه الوحدة لتتولى مهام حددتها الوزارة، ويجري الآن رفد الوحدة بالكوادر المتخصصة بعملها.
وحضر اللقاء النواب، عيد النعيمات، وعدنان مشوقة، وذياب المساعيد، ومن الوزارة، أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس اسامة كراوشة، ومدير التطوير المؤسسي والموارد البشرية، أنس اللوباني.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
26/12/2023 16:53:02
MENAFN26122023000117011021ID1107659140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.