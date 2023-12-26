مالية النواب تناقش موازنة وزارة الأوقاف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول( بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لعام 2024.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد الخلايلة، وأمين عام الوزارة، وعدد من المدراء، إن موازنة الوزارة المقدرة بلغت نحو 92.3 مليون دينار بارتفاع نحو 8.2 مليون دينار عن اعادة تقدير 2023.

وبين أن النفقات الجارية بلغت 85.6 مليون دينار بارتفاع نحو 5.1 مليون دينار منها نحو 4 ملايين النمو الطبيعي في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، إضافة إلى النفقات الرأسمالية التي بلغت نحو 6.8 مليون دينار بارتفاع نحو 3 ملايين دينار.

وتساءل السليحات عن كيفية تغطية المساجد البالغ عددها نحو 7650 مسجدا في المملكة ، إضافة إلى 1400 دار للقرآن الكريم ، في حين يبلغ عدد الخطباء المؤهلين 3400، مما يعني أن كوادر الوزارة لا تتجاوز نسبة 45% .

من جانبه، قدم الخلايلة ، شرحا عن التغييرات التي شهدتها الموازنة للعام المقبل ، حيث وضع اللجنة بواقع الوزارة المالي وطبيعة أعمالها ونشاطاتها.

وبين أن مكافآت غير الموظفين الواردة في أحد بنود الموازنة، تشمل خطباء المساجد حيث أنهم من غير موظفي الوزارة، وتسعى الوزارة إلى رفع قيمة المكافأة لتخصيص أعداد من الخطباء في مساجد المملكة .

وقال إن صندوق الحج له موازنة مستقلة خارج موازنة الدولة، وله نظام خاص لغايات إعطاء الفرصة للمشتركين في أداء فريضة الحج ، مؤكدا أن الصندوق لا يتقاضى من الموازنة العامة أي مبالغ وينفق على نفسه .

وبين أن صندوق الزكاة أيضا يتقاضى من المزكيين وأرباح البرامج الوقفية من الوزارة ، لافتا إلى أن الصندوق باشر بإنشاء مساكن الأسر الكريمة للأسر الفقيرة في المناطق الأشد فقراً.

وأشار إلى أن موظفي أوقاف القدس يدفع لهم 18 مليون دينار وكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، إضافة إلى ما يقدم من الصناديق الوقفية الموجودة هناك، حيث تذهب 20 بالمئة من موازنة الوزارة لأوقاف القدس.

وكشف عن فتح باب الشواغر للواعظات هذا العام، وسيتم تعيين مجموعة على شواغر الوزارة، إضافة إلى دعم الوزارة لدور القرآن الكريم .

من جانبهم، طالب النواب علي الطراونة، وسليمان ابو يحيى، عمر النبر، بسام الفايز، اسماء الرواحنة، سالم الضمور، نضال الحياري، رمزي العجارمة، جعفر الربابعة، خالد البستنجي، موسى ابو هنطش، بدعم صندوق الدعوة وتعزيز جهود دور تحفيظ القران الكريم ، وافتتاح مزيد من مشاريع ولجان القروض الحسنة.

ودار نقاش حول كثير من القضايا المتعلقة بوزارة الأوقاف، لاسيما التحول في الطاقة إلى طاقة الشمسية في المساجد لتخفيض المصاريف التشغيلية، ودور لجان المساجد وحجم التبرعات.

--(بترا)

ع س/ ف م/ف ق

26/12/2023 16:51:23