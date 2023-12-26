الشارقة تستضيف دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا) تستعد إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاحتضان "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 وحتى 12 شباط المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة، اعتمدت 8 ألعاب تتنافس عليها الفرق والأندية من جميع البلدان العربية، وهي كرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة، والرماية والقوس والسهم والمبارزة، وألعاب القوى والكاراتيه.

ودعت اللجنة الفرق والأندية العربية للمشاركة في النسخة السابعة من الدورة من خلال التواصل مع الاتحادات الرياضية المحلية، واستقبالها لجميع التخصصات الرياضية التي تشملها الألعاب المعتمدة، لتعزيز روح الوحدة والتنافس والتمكين.

وأعلنت اللجنة تمديد موعد التسجيل للحدث الرياضي النسوي الأكبر في المنطقة حتى 31 الحالي استجابة للطلب المتزايد من قبل الأندية في جميع أنحاء الوطن العربي، مؤكدة أن دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية يتطلب التنسيق والتواصل الدائم بين رواد القطاع من مختلف الدول العربية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، أهمية دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، لما يمثله من دلالات على ثقافة ومواقف المجتمعات المتقدمة، ولدوره الكبير في تمكين النساء والفتيات ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشارك فيها المرأة على مبدأ أفضلية القدرات والمواهب وتكافؤ الفرص.

وبين القاسمي، أن البطولة المنتظرة ليست مجرد حدث رياضي موسمي، بل تحمل الكثير من العبر والدلالات، وتهدف إلى تقدير جهود المرأة والاعتراف بمنجزاتها من قبل الجمهور والمجتمعات، والتأكيد على احتضان طموحاتها من خلال رسائل تنقلها الدورة للمتابعين.

--(بترا)

خ خ/م ف

26/12/2023 16:49:45