الشارقة تستضيف دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا) تستعد إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاحتضان "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 وحتى 12 شباط المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة، اعتمدت 8 ألعاب تتنافس عليها الفرق والأندية من جميع البلدان العربية، وهي كرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة، والرماية والقوس والسهم والمبارزة، وألعاب القوى والكاراتيه.
ودعت اللجنة الفرق والأندية العربية للمشاركة في النسخة السابعة من الدورة من خلال التواصل مع الاتحادات الرياضية المحلية، واستقبالها لجميع التخصصات الرياضية التي تشملها الألعاب المعتمدة، لتعزيز روح الوحدة والتنافس والتمكين.
وأعلنت اللجنة تمديد موعد التسجيل للحدث الرياضي النسوي الأكبر في المنطقة حتى 31 الحالي استجابة للطلب المتزايد من قبل الأندية في جميع أنحاء الوطن العربي، مؤكدة أن دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية يتطلب التنسيق والتواصل الدائم بين رواد القطاع من مختلف الدول العربية.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، أهمية دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، لما يمثله من دلالات على ثقافة ومواقف المجتمعات المتقدمة، ولدوره الكبير في تمكين النساء والفتيات ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشارك فيها المرأة على مبدأ أفضلية القدرات والمواهب وتكافؤ الفرص.
وبين القاسمي، أن البطولة المنتظرة ليست مجرد حدث رياضي موسمي، بل تحمل الكثير من العبر والدلالات، وتهدف إلى تقدير جهود المرأة والاعتراف بمنجزاتها من قبل الجمهور والمجتمعات، والتأكيد على احتضان طموحاتها من خلال رسائل تنقلها الدورة للمتابعين.
--(بترا)
خ خ/م ف
26/12/2023 16:49:45
MENAFN26122023000117011021ID1107659138
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