اتفاقية أمن وحراسة بين اليرموك والمتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة اليرموك، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تقوم بموجبها المؤسسة بتوفير الأمن والحراسة لمرافق ومنشآت الجامعة وأبوابها.
وعبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، عن اعتزاز أسرة الجامعة، بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها ومتقاعديها، مشيدا بدور المؤسسة الوطني والريادي ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وثمن جهود أفراد الأمن الجامعي من منتسبي المؤسسة في المحافظة على أمن الحرم الجامعي لضمان سير العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية سليمة للطلبة.
من جهته، أكد مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي، اعتزاز المؤسسة بالتعاون الدائم مع اليرموك، بوصفها جامعة وطنية لها تاريخها وعراقتها الأكاديمية، وساهمت في تحقيق النهضة التعليمية والفكرية والمجتمعية على مستوى المملكة.
وعرض الشوبكي لرؤية المؤسسة في خدمة منتسبيها من خلال أسس اقتصادية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد والخبرات المتاحة التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون.
وبموجب الاتفاقية تتولى المؤسسة تأمين الحراسة لأبواب الجامعة ومبانيها ومرافقها وسكن الطالبات، بـ148 فرداً، بحيث يشمل هذا العدد ضباط ارتباط وموظفات أمن، وهم مرتبطون إدارياً بدائرة الأمن الجامعي.
--(بترا)
أ غ/رق
26/12/2023 16:18:02
MENAFN26122023000117011021ID1107659136
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