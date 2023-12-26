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اتفاقية أمن وحراسة بين اليرموك والمتقاعدين العسكريين

12/26/2023 2:29:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 26 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة اليرموك، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تقوم بموجبها المؤسسة بتوفير الأمن والحراسة لمرافق ومنشآت الجامعة وأبوابها.
وعبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، عن اعتزاز أسرة الجامعة، بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها ومتقاعديها، مشيدا بدور المؤسسة الوطني والريادي ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وثمن جهود أفراد الأمن الجامعي من منتسبي المؤسسة في المحافظة على أمن الحرم الجامعي لضمان سير العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية سليمة للطلبة.
من جهته، أكد مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي، اعتزاز المؤسسة بالتعاون الدائم مع اليرموك، بوصفها جامعة وطنية لها تاريخها وعراقتها الأكاديمية، وساهمت في تحقيق النهضة التعليمية والفكرية والمجتمعية على مستوى المملكة.
وعرض الشوبكي لرؤية المؤسسة في خدمة منتسبيها من خلال أسس اقتصادية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد والخبرات المتاحة التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون.
وبموجب الاتفاقية تتولى المؤسسة تأمين الحراسة لأبواب الجامعة ومبانيها ومرافقها وسكن الطالبات، بـ148 فرداً، بحيث يشمل هذا العدد ضباط ارتباط وموظفات أمن، وهم مرتبطون إدارياً بدائرة الأمن الجامعي.
--(بترا)
أ غ/رق
26/12/2023 16:18:02

MENAFN26122023000117011021ID1107659136

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