الداخلية والتربية تبحثان ترتيبات امتحان الثانوية العامة التكميلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- بحث وزيرا الداخلية مازن الفراية، والتربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، ترتيبات امتحان الثانوية العامة التكميلي لعام 2023.
ويأتي الاجتماع الذي حضره عدد من المعنيين والمحافظين، مع قرب إجراء الامتحان، لاسناد ودعم العملية التربوية، وضمان نجاح سير هذه العملية على أكمل وجه، والمحافظة على أمن هذا الامتحان.
وأكد الاجتماع قدسية امتحان شهادة الثانوية العامة، وجاهزية وزارة الداخلية لإسناد ودعم العملية التربوية، ووضع الشروط المناسبة لتجاوز أي معيقات أومشاكل قد تحدث أثناء تأدية الامتحان، وتحديد نقاط القوة المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها.
وضرورة تلافي نقاط الضعف والحرص على سلامة عملية الامتحانات، وتأمين الحماية للقائمين عليها وللمدارس والقاعات وفق الخطط المشتركة من خلال التنسيق مع الأجهزة المنية ومدراء التربية في المحافظة والجهات المعنية الأخرى.
--(بترا)
رأ/م ف/رق
26/12/2023 16:08:33
MENAFN26122023000117011021ID1107659135
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