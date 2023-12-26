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الداخلية والتربية تبحثان ترتيبات امتحان الثانوية العامة التكميلي

12/26/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- بحث وزيرا الداخلية مازن الفراية، والتربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، ترتيبات امتحان الثانوية العامة التكميلي لعام 2023.
ويأتي الاجتماع الذي حضره عدد من المعنيين والمحافظين، مع قرب إجراء الامتحان، لاسناد ودعم العملية التربوية، وضمان نجاح سير ‏هذه العملية على أكمل وجه، والمحافظة على أمن هذا الامتحان.
‏وأكد الاجتماع قدسية امتحان شهادة ‏الثانوية العامة، وجاهزية وزارة الداخلية لإسناد ودعم العملية ‏التربوية، ووضع الشروط المناسبة لتجاوز أي ‏معيقات أومشاكل قد تحدث أثناء تأدية الامتحان، وتحديد نقاط القوة ‏المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها.
وضرورة تلافي نقاط الضعف والحرص على سلامة عملية ‏الامتحانات، وتأمين الحماية للقائمين عليها وللمدارس والقاعات وفق ‏الخطط المشتركة من خلال التنسيق مع الأجهزة المنية ومدراء التربية ‏في المحافظة والجهات المعنية الأخرى.‏
--(بترا)
رأ/م ف/رق
26/12/2023 16:08:33

MENAFN26122023000117011021ID1107659135

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