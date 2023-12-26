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الجامعة العربية تؤكد دور منظمات المجتمع المدني العاملة في فلسطين

12/26/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 26 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية دور منظمات المجتمع المدني والأهلية العاملة في فلسطين على مر العقود الماضية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وخدمات صحية واجتماعية.
كما أكدت بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي يوافق 27 كانون الأول من كل عام، أهمية تعزيز دور القطاع المدني العربي بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبينت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، دور منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وجهودها في مجالات التنمية المجتمعية، والقضاء على الفقر والبطالة والتعليم والصحة والمرأة والشباب وغيرها.
وأشارت إلى أن القطاع الأهلي رديف للحكومات في العمل، من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الأعباء والمشكلات في الدول العربية.
ولفتت إلى حرص الجامعة العربية على مدار السنوات الماضية على مواكبة ما تحققه مؤسسات المجتمع المدني من إنجازات في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وربط جسور التواصل معها من خلال استضافة بعض فعالياتها في مقر الأمانة العامة بالقاهرة أو رعايتها.
--(بترا)
ن ا/م ف
26/12/2023 16:08:13

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