الجامعة العربية تؤكد دور منظمات المجتمع المدني العاملة في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 كانون الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية دور منظمات المجتمع المدني والأهلية العاملة في فلسطين على مر العقود الماضية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وخدمات صحية واجتماعية.
كما أكدت بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي يوافق 27 كانون الأول من كل عام، أهمية تعزيز دور القطاع المدني العربي بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبينت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، دور منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وجهودها في مجالات التنمية المجتمعية، والقضاء على الفقر والبطالة والتعليم والصحة والمرأة والشباب وغيرها.
وأشارت إلى أن القطاع الأهلي رديف للحكومات في العمل، من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الأعباء والمشكلات في الدول العربية.
ولفتت إلى حرص الجامعة العربية على مدار السنوات الماضية على مواكبة ما تحققه مؤسسات المجتمع المدني من إنجازات في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وربط جسور التواصل معها من خلال استضافة بعض فعالياتها في مقر الأمانة العامة بالقاهرة أو رعايتها.
--(بترا)
ن ا/م ف
26/12/2023 16:08:13
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