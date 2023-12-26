المالية النيابية تناقش موازنة الاقتصاد الرقمي والدوائر التابعة لها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)-ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لها للعام المقبل، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وأشار رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، في بداية اللقاء، الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، ورئيس مجلس ادارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام الوزارة، و مدير عام شركة البريد الأردني، ومدير عام صندوق توفير البريد، إلى أن موازنة وزارة الاقتصاد قدرت ب 41.440 مليون دينار، بارتفاع نحو 5,2 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023.

وأضاف بحضور النواب: سليمان ابو يحيي، بسام الفايز، هايل عياش، فراس العجارمه، علي الغزاوي، غازي الذنيبات، ونضال الحياري، خالد البستنجي، عيد النعيمات، وبسام الفايز، أن النفقات الجارية بلغت نحو 9.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية بنمو الرواتب وتعبئة الشواغر، مطالباً وضع اللجنة بالشواغر وحاجة الوزارة لذلك، والتي بلغت كلفها 673 الف دينار .

وبلغت النفقات الرأسمالية وفق السليحات نحو 31.6 مليون دينار بارتفاع 5.2 مليون دينار، مشيرا إلى ضرورة وضع اللجنة بمشاريع الوزارة وقيمة المخصص لكل مشروع وأصله في الخطة التنفيذية للوزارة.

وأشار السليحات إلى أن مؤشر خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة التي تسهم رفع كفاءة القطاع العام، ارتفع 0.4 بالمئة، والذي يقاس كل سنتين رغم ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية من 628 خدمة إلى 1440 في 2024.

واستوضح حول أثر الخدمات الرقمية في كفاءة أداء القطاع العام، وأثر خارطة تحديث القطاع العام التي بلغ اجمالي المخصص لها نحو 89 مليون دينار 2023 و 2024، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف مع البنك الدولي بقيمة ارتفعت من 3.5 مليون 2023 إلى 10 ملايين 2024.

وطالب السليحات بتوضيح أسباب رفع شركات الاتصالات أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاُ وحول قانونية ذلك، وأثر دعم صناعة الألعاب الالكترونية بقيمة مليون دينار.

وفيما يتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بلغ مقدر موازنة الهيئة 9.9 مليون دينار، بارتفاع 23 ألف دينار عن إعادة تقدير 2023، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 6.5 مليون دينار بارتفاع 316 الف دينار، منه 234 الف دينار النمو الطبيعي وتعبئة الشواغر.

واستوضح السليحات حول أسباب ارتفاع استخدام السلع والخدمات التي بلغت قيمتها نحو 62 الف دينار والنفقات الأخرى 20 الفا.

وبلغت النفقات الرأسمالية، وفق السليحات نحو 3.4 مليون دينار بانخفاض نحو 300 الف دينار، منها مبنى الهيئة الجديد ومعدات وأجهزة ، مطالباً بتفاصيل حول المشاريع وأهميتها للهيئة إضافة إلى استملاك بقيمة 500 الف، دعم المبادارت بقيمة 30 الفا، أثاث بقيمة 20 الفا.

وأستوضحت اللجنة، عن جميع بنود موازنة الوزارة، وأبرزها، دعم صناعة الألعاب الإلكترونية، وبيئة الاستثمار وريادة الاعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأثر الخدمات الرقمية في رفع كفاءة أداء القطاع العام، وقطاع الاتصالات وتطور الخدمات وجودتها، والجيل الخامس، والخدمات المستقبلية.

من جانبه، قال الهناندة إن الأردن سجل انجازا مهما حيث كان أول دولة بعد دول الخليج، أدخل خدمات الجيل الخامس للشركات في القطاعين العام والخاص.

وأكد أن شبكات الجيل الخامس أحدثت نقلة تحول في مجال الاتصالات الرقمية والانترنت، علما أنه كان لها أثر مالي على خزينة الدولة بنحو 362 مليون دينار.

وأكد أنه في مطلع العام المقبل سيتم تفعيل عمل مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، والتي يجري إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، حيث يبلغ عددها 14 مركزا.

وأضاف الهناندة، أن الدعم المخصص للبريد الأردني بلغ نحو 3,5 مليون، علما أن الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية، حيث تم زيادة المخصص للشباب والتكنلوجيا نحو 6 ملايين دينار.

بدوره،قال الداوود، أن أكثر من 50 بالمئة من التجارة الالكترونية ترد للأردن من خلال البريد ، مشيرًا إلى عمليات التطوير التي تتم على دور البريد لمواكبة التطورات في العالم.

وأشار إلى أن ديون البريد بلغت نحو 26 مليون دينار، حيث تم تخفيضها العام الماضي بما يقارب مليون دينار، موضحا أن سبب تراكم الديون كان نتيجة ايقاف الخدمة الشمولية من قبل الحكومة منذ عام 2006 للبريد.

من جانبه، قال السرحان إن أكثر من 60 بالمئة من بيوت الأردنيين يصلها شبكة ألياف ضوئية، وأن المرحلة المقبلة مختلفة تماما، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها شبكة خاصة فيها كلف بنحو 14 مليون دينار.

وأشار إلى أن الهيئة خفضت موازنتها هذا العام، بالرغم من التحول الجذري في خدماتها وخدمة قطاعات الاتصالات بشكل يضاهي المستوى العالمي.

وأكد أن الهيئة عملت على استغلال موارد الدولة ورفدتها بالكثير من المستلزمات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات، مقدما شرحا حول عدد من المحاور التي ركزت عليها الهيئة في أعمالها ودورها في مراقبة وتنظيم القطاع.

- -(بترا)

م ح / ف م/ف ق

26/12/2023 16:04:51