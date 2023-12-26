المنتخب الوطني يسعى لفوائد فنية في رحلة لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يغادر إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، لتحقيق فوائد فنية في هذه الرحلة التي يتخللها اجراء مباراة ودية مع منتخب لبنان يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه المباراة الودية في اطار استعدادات المنتخب للمشاركة ببطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر يوم 12 الشهر المقبل.

وأكد محللون ومتابعون أن المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، يسعى خلال مباراة لبنان، للوقوف على جاهزية اللاعبين، والبحث عن ثبات التشكيلة قبل بدء المنافسات الرسمية.

ويؤكد المدرب الوطني اسلام ذيابات في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن المباريات الودية الثلاث للمنتخب الوطني أمام لبنان يوم الخميس وأمام منتخب قطر (يوم 5 الشهر المقبل) وأمام منتخب اليابان (يوم 9 الشهر المقبل)، ستنعكس ايجابا على الاداء الفني للمنتخب قبل اقتحام منافسات كأس آسيا.

بدوره، أكد قائد المنتخب السابق حاتم عقل، أن مباراة لبنان الودية ستشكل فرصة للمدرب للوقوف على بعض التفاصيل، قبل الذهاب إلى مباراتي قطر واليابان بتشكيلة مثالية قادرة على المنافسة بكأس اسيا.

أما المدرب خالد الخطيب فقد أكد أن بطولة كأس آسيا تعتبر فرصة اخيرة للمنتخب الوطني لمصالحة الشارع الرياضي المحلي بعد خيبات الأمل السابقة، مشيرا إلى أن المباريات الودية امام منتخبات لبنان وقطر واليابان، ستنعكس ايجابا على اداء المنتخب.

--(بترا)

خ خ/ف ق

26/12/2023 16:01:25