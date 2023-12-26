المنتخب الوطني يسعى لفوائد فنية في رحلة لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يغادر إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، لتحقيق فوائد فنية في هذه الرحلة التي يتخللها اجراء مباراة ودية مع منتخب لبنان يوم الخميس المقبل.
وتأتي هذه المباراة الودية في اطار استعدادات المنتخب للمشاركة ببطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر يوم 12 الشهر المقبل.
وأكد محللون ومتابعون أن المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، يسعى خلال مباراة لبنان، للوقوف على جاهزية اللاعبين، والبحث عن ثبات التشكيلة قبل بدء المنافسات الرسمية.
ويؤكد المدرب الوطني اسلام ذيابات في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن المباريات الودية الثلاث للمنتخب الوطني أمام لبنان يوم الخميس وأمام منتخب قطر (يوم 5 الشهر المقبل) وأمام منتخب اليابان (يوم 9 الشهر المقبل)، ستنعكس ايجابا على الاداء الفني للمنتخب قبل اقتحام منافسات كأس آسيا.
بدوره، أكد قائد المنتخب السابق حاتم عقل، أن مباراة لبنان الودية ستشكل فرصة للمدرب للوقوف على بعض التفاصيل، قبل الذهاب إلى مباراتي قطر واليابان بتشكيلة مثالية قادرة على المنافسة بكأس اسيا.
أما المدرب خالد الخطيب فقد أكد أن بطولة كأس آسيا تعتبر فرصة اخيرة للمنتخب الوطني لمصالحة الشارع الرياضي المحلي بعد خيبات الأمل السابقة، مشيرا إلى أن المباريات الودية امام منتخبات لبنان وقطر واليابان، ستنعكس ايجابا على اداء المنتخب.
--(بترا)
خ خ/ف ق
26/12/2023 16:01:25
MENAFN26122023000117011021ID1107659132
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