صحة غزة: 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20915 شهيدا، و54918 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى أن استهداف الاحتلال لمحيط مجمع ناصر الطبي يخشى أن يكون تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، مطالبا المؤسسات الأممية بحماية المجمع والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

كما طالب المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

26/12/2023 15:56:37