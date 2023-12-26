صندوق حياة للتعليم يطلق حملته الـ13 لدعم طلبة الجامعات والمعاهد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- يطلق صندوق حياة للتعليم، عبر اثير اذاعة "حياة اف ام" حملة "ساعدني لأتعلم 13"، بهدف دعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية المتفوقين غير المقتدرين ماديا في جميع أنحاء المملكة.

وقال المدير التنفيذي للصندوق خالد العالم، إن الحملة، التي تبدأ غدا الأربعاء الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل، تأتي في إطار سعي الصندوق لمساعدة الطلبة المستهدفين من خلال

تقديم المنح والقروض الحسنة لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.

واضاف في تصريح صحفي، إن الصندوق يقدم عددا من البرامج للطلبة الجامعيين منها الدعم على شكل منح كاملة للطلبة المتميزين في أدائهم الأكاديمي والأكثر حاجة، والمنح الجزئية والقروض الحسنة والمساعدات الطارئة.

كما تشمل برامج الصندوق بحسب العالم، برنامجا للتدريب المهني، بهدف دعم طلبة المعاهد والدبلومات المهنية، وتمكين الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالثانوية العامة من الحصول على دورات مهنية متخصصة تسهم بشكل مباشر في تأمين فرص عمل مناسبة وكريمة لهم.

وأوصخ أن برنامج التدريب يهدف الى تعزيز قدرات المتدربين عبر إشراكهم في مجموعة من الدورات المتخصصة لتزويدهم بعدد من المعارف والمهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل بكل حرفية واقتدار.

وبين أن الجمعية قدمت منذ تأسيسها مساعدات للطلبة حتى نهاية شهر تشريين الثاني 2023، مليون و247 ألفا و683 دينارا، إضافة إلى تقديم 30280 ساعة تدريبية في عدة مجالات و68165 ساعة خدمة مجتمعية.

--(بترا)

م خ/رق

26/12/2023 15:46:18