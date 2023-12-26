صندوق حياة للتعليم يطلق حملته الـ13 لدعم طلبة الجامعات والمعاهد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- يطلق صندوق حياة للتعليم، عبر اثير اذاعة "حياة اف ام" حملة "ساعدني لأتعلم 13"، بهدف دعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية المتفوقين غير المقتدرين ماديا في جميع أنحاء المملكة.
وقال المدير التنفيذي للصندوق خالد العالم، إن الحملة، التي تبدأ غدا الأربعاء الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل، تأتي في إطار سعي الصندوق لمساعدة الطلبة المستهدفين من خلال
تقديم المنح والقروض الحسنة لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.
واضاف في تصريح صحفي، إن الصندوق يقدم عددا من البرامج للطلبة الجامعيين منها الدعم على شكل منح كاملة للطلبة المتميزين في أدائهم الأكاديمي والأكثر حاجة، والمنح الجزئية والقروض الحسنة والمساعدات الطارئة.
كما تشمل برامج الصندوق بحسب العالم، برنامجا للتدريب المهني، بهدف دعم طلبة المعاهد والدبلومات المهنية، وتمكين الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالثانوية العامة من الحصول على دورات مهنية متخصصة تسهم بشكل مباشر في تأمين فرص عمل مناسبة وكريمة لهم.
وأوصخ أن برنامج التدريب يهدف الى تعزيز قدرات المتدربين عبر إشراكهم في مجموعة من الدورات المتخصصة لتزويدهم بعدد من المعارف والمهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل بكل حرفية واقتدار.
وبين أن الجمعية قدمت منذ تأسيسها مساعدات للطلبة حتى نهاية شهر تشريين الثاني 2023، مليون و247 ألفا و683 دينارا، إضافة إلى تقديم 30280 ساعة تدريبية في عدة مجالات و68165 ساعة خدمة مجتمعية.
--(بترا)
م خ/رق
26/12/2023 15:46:18
MENAFN26122023000117011021ID1107659130
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