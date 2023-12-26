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وزير الأشغال يبحث مطالب مستثمري قطاع الإسكان

12/26/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مع مستثمرين في قطاع الإسكان، أهم المطالب والملاحظات المتعلقة بالاستثمار في القطاع.
وأكد أبو السمن خلال لقائه في مكتبه المستثمرين وأعضاء من اللجنة المؤقتة لجمعية المستثمرين، أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الاسكان، لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم.
ولفت، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني، المهندسة منى البلاونة، إلى ضرورة إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع لاستيعاب جميع الأعمال التقنية وفق الأنظمة والشروط المعمول بها، وتلافيا لأية أخطاء يمكن أن تقع من بعض الشركات أو الأشخاص مستقبلا.
من جهتهم، أشاد الحضور بالعلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة، لافتين إلى عدد من المشاكل التي تتعلق بالقطاع، وضرورة حلها ووضع تشريعات متطورة وإلزام جميع العاملين بالقطاع بها، للحد من هجرة المستثمرين.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
26/12/2023 15:38:40

MENAFN26122023000117011021ID1107659129

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