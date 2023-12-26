وزير الأشغال يبحث مطالب مستثمري قطاع الإسكان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مع مستثمرين في قطاع الإسكان، أهم المطالب والملاحظات المتعلقة بالاستثمار في القطاع.
وأكد أبو السمن خلال لقائه في مكتبه المستثمرين وأعضاء من اللجنة المؤقتة لجمعية المستثمرين، أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الاسكان، لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم.
ولفت، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني، المهندسة منى البلاونة، إلى ضرورة إعادة دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع لاستيعاب جميع الأعمال التقنية وفق الأنظمة والشروط المعمول بها، وتلافيا لأية أخطاء يمكن أن تقع من بعض الشركات أو الأشخاص مستقبلا.
من جهتهم، أشاد الحضور بالعلاقة التشاركية بين الجمعية والوزارة، لافتين إلى عدد من المشاكل التي تتعلق بالقطاع، وضرورة حلها ووضع تشريعات متطورة وإلزام جميع العاملين بالقطاع بها، للحد من هجرة المستثمرين.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
26/12/2023 15:38:40
MENAFN26122023000117011021ID1107659129
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