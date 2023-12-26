الشباب النيابية توصي بضرورة التمكين الاقتصادي للأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أوصت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، بضرورة التمكين الاقتصادي للأحزاب، بجميع المراحل، قبل أو بعد التأسيس، وتقديم كل أنواع الدعم للشباب والمرأة، وإعطاء منتسبي الأحزاب ميزات في مقاعد الدراسة الجامعية، بُغية تشجيع الشباب على الانخراط بالعمل السياسي.

وقال رئيسها النائب محمد المحارمة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث موضوع تعزيز وتمكين الشباب في الحياة السياسية، بحضور أمناء عامين وممثلين عن أحزاب، إن تعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز دورهم في الحياة العامة وصنع القرار.

وأكد أهمية تنظيم ورش تدريبية تتضمن التعريف بقانوني الانتخاب والأحزاب، وعقد جلسات توعوية حول أهمية المشاركة الشبابية في الحياة العامة، وتمكين الشباب من أدوات وآليات المشاركة بالحياة السياسية والانخراط في الأحزاب.

وأوضح المحارمة أن الأحزاب يقع على عاتقها دور كبير، لتعريف الشباب بحقوقهم والضمانات التي كفلها قانون الأحزاب الجديد، لكل من ينتمي إليها، فضلًا عن الوقوف على الأسباب والعوامل التي تحول دون انخراطهم، وتشجيعهم وزيادة رغبتهم في العمل السياسي والحزبي.

يُشار إلى أن "الشباب النيابية" عقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات، مع وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وشباب من مختلف الأطياف وطلبة جامعيين، بحثت خلالها مشاركة الشباب في الحياة الحزبية والسياسية.

من جهتهم، أكد النواب: أحمد الخلايلة، جعفر الربابعة، عمر الزيود، أن الأبواب مفتوحة للانضمام للأحزاب، والدولة الضامنة لحق الحزبيين.

من جانبهم، عرض أمناء عامون وممثلو الأحزاب، لأبرز التحديات التي تواجههم، كعدم وجود دعم مالي قبل الانتخابات، إذ أن من شأن ذلك تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب، داعين الهيئة المستقلة للانتخاب والحكومة إلى تقديم دعم مالي معقول.

وقالوا إن الجامعات تُعتبر خزانا فكريا للشباب، يشكلون قاعدة رئيسة في العمل الحزبي، مشيرين إلى ضرورة وجود خطاب إعلامي لتوضيح صورة الأحزاب والمهام المناطة بها وتشجيع الانتساب لها.

وأضافوا أن تحديث المنظومة السياسية، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي، ساهما بتنظيم عمل الأحزاب داخل الجامعات.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

26/12/2023 15:27:12