بحث أهداف جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 26 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف الفايز ، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز الدكتور ابراهيم الروابدة، أهداف وشروط الدورة الجديدة لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، ومعايير النموذج الحكومي المبنيّة على أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الفايز، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء، أن السلطة تمضي قدماً في تطبيق مفاهيم ومعايير التميز المؤسسي بما يصب في تطوير البيئة المؤسسية لها والعاملين فيها، وبما يتوافق مع الرؤية الملكية بجعل العقبة مقصداً عالمياً جاذباً وأنموذجاً يحتذى به.

وأشاد بدور المركز والذي يأتي ضمن رؤية وتوجيهات جلالة الملك، في تجذير ثقافة التميّز وتطوير وتحسين أداء مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات المميزة للمواطنين، مؤكداً أن السلطة تسعى للاستفادة من خبرات المركز في تطوير مستوى الأداء المؤسسي.

من جهته، استعرض الروابدة، دور المركز وإنجازاته وجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي التي وفرها لتقديم رؤية شاملة للتميز المؤسسيّ وتجذير ثقافته، وتقديم أطر عمل تساعد المؤسسات الحكومية في تحسين أدائها وتطوير أنظمتها،

وأشار إلى أن المركز طوّر نموذجاً جديداً للتميز والمعايير، وفق أفضل الممارسات العالمية، وآلية عمل استندت إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة، والتطوير المؤسسي من جهة أخرى.

وقدم الروابدة شرحاً موجزاً عن أهداف نموذج التميز الحكومي الجديد ومحاوره الثلاثة "التخطيط، والتنفيذ، والتحول "، والمعايير التابعة لكل محور.

وبين أن أهم ما يُميز النموذج الجديد هو إدخال مفهوم مأسسة الترابط والتكامل ثلاثي الأبعاد (المؤسسّي والقطاعّي والوطني) لضمان تحقيق وتعزيز التنافسية الوطنية، ومأسسة العمل الحكومي النوعي والتركيز عليه، وإدراج معايير معززة تعنى بمفاهيم حديثة تشمل إدارة المعرفة والابتكار، والتغيير واستشراف المستقبل، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والاستدامة والحوكمة وإدارة الأداء المؤسسي.

--(بترا)

ا م/ف م/رق

26/12/2023 15:18:24