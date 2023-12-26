المنتخب الوطني الأولمبي يباشر تحضيراته للنهائيات الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- باشر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عاما، تدريباته وتحضيراته للمشاركة في نهائيات آسيا، التي تقام في قطر نيسان المقبل.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، 27 لاعبا للانخراط في التدريبات، التي بدأت الأسبوع الحالي، استعدادا للاستحقاق الآسيوي المهم.
ويجري المنتخب تدريباته على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بانتظار إجراء التدريبات في الأيام المقبلة على ملاعب أخرى في مدينة الحسين للشباب.
ويسعى المنتخب لخوض مباريات ودية دولية، لرفع درجة جاهزية اللاعبين للمنافسات الرسمية.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
26/12/2023 15:14:19
MENAFN26122023000117011021ID1107659126
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