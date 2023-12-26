المنتخب الوطني الأولمبي يباشر تحضيراته للنهائيات الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- باشر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عاما، تدريباته وتحضيراته للمشاركة في نهائيات آسيا، التي تقام في قطر نيسان المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، 27 لاعبا للانخراط في التدريبات، التي بدأت الأسبوع الحالي، استعدادا للاستحقاق الآسيوي المهم.

ويجري المنتخب تدريباته على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بانتظار إجراء التدريبات في الأيام المقبلة على ملاعب أخرى في مدينة الحسين للشباب.

ويسعى المنتخب لخوض مباريات ودية دولية، لرفع درجة جاهزية اللاعبين للمنافسات الرسمية.

--(بترا)

خ خ/ن ح/رق

26/12/2023 15:14:19